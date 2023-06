« Oui, les heures de délégation prises en dehors du temps de travail augmentent considérablement les salaires des délégués ». Elhafid Aissaoui le reconnaît : il bénéficie considérablement de ses multiples mandats syndicaux. « Mais ce n’est ni un vol ni un crime, ajoute‐t‐il. Ce sont des heures effectuées réellement. »

Cité dans le premier tome de notre enquête sur certaines pratiques syndicales au sein du groupe de nettoyage ISS Propreté, cet adhérent de la CFDT n’avait pas été joignable avant la parution de l’article. Après plusieurs échanges ayant nécessité de nombreuses vérifications de notre part, voici sa version des faits.

Pour rappel, cet élu multi‐cartes (permanent juridique, défenseur syndical, conseiller prud’homal, élu CSE, etc.) a réalisé près de 150 heures de délégation chaque mois en heures supplémentaires en 2020. Ajoutées à ses primes non conventionnelles, ces heures supplémentaires lui ont permis de tripler, voire quadrupler son salaire de référence (pour toucher 9 403,93 euros brut en février 2020 et 9 780,44 euros brut en juillet 2020, par exemple).

Des avantages salariaux gagnés en 1999

« Après 41 ans d’ancienneté, je suis toujours à moins de 17 euros à l’heure et les primes contractuelles ont été obtenues après des grèves contre l’entreprise AMEX propreté (absorbée par la suite par ISS), se défend‐il. ISS ne m’a jamais rien donné. Elle a, au contraire, supprimé ces primes. J’ai dû entamer une …