Ce 27 septembre 2024 restera gravé dans la mémoire des agents de la centrale thermique ÉDF de Cordemais. Trois jours après l’annonce de l’abandon du projet Écocombust – censé convertir le site à la biomasse – la colère de la CGT explose. Des responsables locaux du syndicat déclenchent des pétards industriels dans les couloirs du quatrième étage, celui de la direction. Et pas n’importe lesquels : des pétards à griffe, habituellement utilisés par la SNCF pour sécuriser les voies ferrées. Interdits à la vente au grand public, ces engins dégagent une détonation de 160 décibels. Soit plus qu’un avion au décollage entendu à 100 mètres de distance.

Bouchons d’oreille en place, les syndicalistes sont préparés et protégés des déflagrations. Pas les membres de la direction présents. Bilan : six accidents du travail, quatre arrêts maladie pour des lésions auditives, dont celui du directeur Michel Durand, aujourd’hui remplacé et souffrant d’une perte d’audition de 20 %. Et ce ne sont pas les seules victimes.