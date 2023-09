« Ce livre aurait pu s’appeler L’Enfant-chiffre », écrivent Daphné Gastaldi et Mathieu Périsse, les deux auteurs de l’ouvrage finalement intitulé « Le Prix du berceau », à paraître le 8 septembre 2023 aux éditions du Seuil, dont nous publions ci‐dessous les bonnes feuilles. Il constitue l’aboutissement d’une enquête entamée il y a un an dans les colonnes de Mediacités. Quelques mois après le décès d’un enfant dans une crèche du groupe People&Baby à Lyon, nous lancions un appel à témoignages dont le succès nous a surpris. En quelques jours, plus de 130 personnes, parents ou salariés de crèches pour l’essentiel, nous ont partagé leur ressenti, préoccupations et, parfois, leurs grandes souffrances professionnelles.

Le gros travail de vérification et d’investigation qui a suivi a abouti à plusieurs articles approfondis réunis dans un dossier spécial consacré au secteur de la petite enfance. Nous nous sommes notamment penchés sur les bouleversements suscités par la montée en force des crèches privées. Celles‐ci occupent désormais 24 % du secteur en France contre 11 % il y a dix ans.

Mathieu Périsse et Daphné Gastaldi ont décidé de plonger plus avant dans les coulisses des « empires des berceaux », ces multinationales pour qui la petite enfance est d’abord une industrie à optimiser. Ils en sont sortis avec la conviction que les adultes de demain méritent mieux que d’être réduits, dès les premiers mois de leur existence, à être perçus comme de simples produits financiers.

En avant‐première, nous vous proposons de découvrir quelques extraits