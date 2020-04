Quand le gouvernement a demandé la fermeture des lieux accueillant du public, le 14 mars, la 32e saison de Ciné Latino devait démarrer le 20 mars et accueillir des milliers de spectateurs, le théâtre de la Cité avait bouclé sa prochaine saison, et le groupe de rock Mademoiselle K était en route pour se produire au Bikini. « Cela me rappelle 2001, quand l’explosion d’AZF a détruit notre salle, lâche ému, Hervé Sansonetto, le patron de la célèbre salle de concerts. Nous avons attendu six ans avant de pouvoir rouvrir. » Cette fois‐ci, ce sera plutôt trois mois – ou plus. Le président Macron a annoncé, dans son allocation du 13 avril, que « les événements et les grands festivals avec du public nombreux ne pourront se tenir au moins jusqu’à la mi‐juillet », malgré le déconfinement progressif prévu à partir du 11 mai. Aucune date n’est encore prévue pour les lieux culturels, accueillant du public.

Les premiers jours suivant leur fermeture, les salles se sont attelées au plus urgent : sauver leurs emplois permanents et réorganiser leur programmation. Le théâtre Sorano a déjà reporté trois spectacles et travaille sur les quatre suivants. « Nous avons eu recours au chômage partiel pour un tiers de l’équipe et nous complétons les salaires. Mais si l’on doit annuler des spectacles, je ne sais pas dans quelles conditions ce sera possible », craint le directeur Sébastien Bournac. Le versement de la moitié de la subvention municipale (près de 500 000 euros), qui devait être voté en conseil municipal, est suspendu faute d’élections, et le théâtre doit aussi faire face aux demandes de remboursement des spectateurs.

Dès le 2 avril, le théâtre de la Cité a pris la décision d’annuler sa fin de saison, anticipant toute directive gouvernementale en ce sens. « Plus on attendait, plus on fragilisait les équipes artistiques. Il fallait les payer, maintenir nos salaires de permanents et indemniser les ouvreurs », souligne le directeur associé Stéphane Gil, soulagé d’avoir réussi à reprogrammer la moitié des compagnies à la saison prochaine. Subventionné à hauteur de 75 % sur un budget de 7 millions d’euros, le Centre dramatique national devra quand‐même éponger la perte des loyers du restaurant et des halles exploités par des entreprises, ainsi que des 297 000 euros de billetterie. Le Bikini, entreprise privée, se rassure d’avoir les reins solides pour surmonter les centaines de milliers d’euros de pertes annoncées. « Pour reporter les concerts, on a blindé le mois de septembre, habituellement très calme », explique Hervé Sansonetto. Les reports risquent d’être plus massifs que prévu.

Des compagnies fragilisées

Grâce au maintien des aides publiques, Ciné Latino « pourra payer ses salariés intégralement, grâce au chômage partiel, intermittents compris », se satisfait le président du festival Francis Saint‐Dizier. Mais la baisse des subventions municipales de 25 % depuis six ans fragilise certaines structures. Anne Lefèvre, directrice du Vent des signes, espère que les collectivités renforceront leur soutien pour faire face à la situation. Cette scène conventionnée – entre autres par la Ville – accueille des résidences de chorégraphes ou d’écrivains et attend toujours le deuxième versement de son aide municipale au fonctionnement, d’un montant de 18 253 euros.

Plus fragile, la Cave Poésie enregistre déjà 20 000 euros de billetterie en moins. « Notre marge de manœuvre pour absorber cette perte nette est faible avec nos 50 places. Certains artistes devront venir jouer au chapeau », explique le directeur Yann Valade. Le théâtre du Grand Rond perd quant à lui 40 000 euros par mois de buvette et de billetterie. Il a fait une demande d’aide au Département pour payer les compagnies annulées, et sollicité un prêt à taux zéro auprès de la Banque publique d’investissement, indique Eric Vanelle, chargé du développement et des politiques publiques du lieu. De son côté, le cinéma indépendant l’American Cosmograph, aux 230 000 entrées par an, a mis ses dix salariés au chômage partiel. « On essaie de reporter les cotisations sociales, de suspendre les emprunts, d’échelonner le loyer. Mais l’exercice 2020 s’annonce catastrophique », s’attriste la cogérante Annie Mahot.

Un soutien des collectivités

Outre les deux millions d’euros mis à disposition des associations par le Conseil départemental de Haute‐Garonne (qui a reçu 140 demandes de la part d’acteurs culturels en dix jours NDLR), la Région Occitanie a débloqué début avril un plan d’urgence sanitaire, économique et solidaire de 250 millions d’euros pour les associations et les entreprises. Un « plan spécifique » pour les secteurs « durablement touchés », dont la culture et le tourisme, a été annoncé le 13 avril par le président Emmanuel Macron, sans plus de détails. La Direction régionale des affaires culturelles Occitanie (DRAC) avait publié le 10 avril un vade‐mecum pour aider les structures à bénéficier des dispositifs mis en place par l’État ». Plus de 18,5 millions d’euros ont déjà été engagés par la DRAC Occitanie depuis le début de la crise à destination d’une centaine de structures, de projets d’éducation artistique et culturelle et de compagnies et ensembles. Toulouse Métropole a également annoncé, début avril, le versement des subventions prévues – environ 9 millions d’euros pour 2020 – y compris en cas d’annulations de spectacles et d’événements, sous condition du paiement des artistes impliqués. Mais la compagnie de théâtre itinérant l’Agit s’inquiète de la demande par le Centre culturel Bonnefoy d’un report gratis, après le versement des cachets.

Des innovations pour garder le lien

Confinement oblige, les artistes qui ont a annulé leurs tournées perdent en visibilité… mais pas en imagination. Les réseaux sociaux regorgent de vidéos de numéros de jonglage et de clowns sur la page Facebook de la Grainerie, de « cartes postales de confinement » de metteurs en scène… La pianiste et chanteuse toulousaine Marie Sigal innove avec des concerts sur son balcon les samedis, sous les applaudissements des habitants des immeubles d’en face. L’artiste a aussi lancé le 19 mars un appel à contributions du public, pour alimenter ses nouvelles compositions. Elle voit en cette période l’occasion de relancer un projet qui mûrissait depuis un an et confie : « Je crois ne jamais avoir été aussi reliée à vous. » Mais la plupart de ces initiatives ont plutôt l’allure de cache‐misères, non destinées à durer après le confinement.

Les lieux, eux aussi, cherchent à cultiver le lien avec leur public. Le théâtre Sorano propose de revoir des captations de spectacles, concocte des listes musicales et alimente sa rubrique « Restez chez vous avec nous ». Le Grand Rond, sur la devanture duquel a été apposé un mot indiquant « Nous avons gardé le virus du théâtre », a instauré tous les dimanches une lecture en direct d’un ouvrage littéraire. La Cave Poésie anime une webradio. Conférences, spectacles enregistrés chez les artistes et retransmis en direct, siestes poétiques, archives…

De son côté, Ciné latino a réussi à maintenir les compétitions longs‐métrages de fiction, documentaires et courts métrages, grâce à des délibérations virtuelles. Le palmarès est attendu le 23 avril. Une douzaine de professionnels de la culture de toute la France a même monté un festival de musique sur internet. L’équipe de bénévoles, auto‐baptisée La Production du canapé, a diffusé pendant semaine une programmation éclectique et pour toute la famille, grâce à la générosité de 95 artistes. Elle incitait en parallèle le public à acheter des places de concerts pour l’après‐confinement. Le festival de photographie Map, reviendra quant à lui, du 15 au 25 avril, via une programmation entièrement transposée sur le numérique.

Lorsque le théâtre Garonne, scène européenne souvent perçue comme élitiste, a enfin communiqué auprès de ses spectateurs, le 10 avril, c’est pour citer le metteur en scène Thibaut Croisy analysant « l’étrange frénésie qui pousse depuis quelques semaines de nombreux établissements culturels à inonder leur publics confinés de captations de spectacles, ‘live feed’, journaux de confinements, et autres tentatives de ‘combler la distance’ ». Le théâtre a préféré « prendre le parti de ce vide‐là » (celui de l’interruption de la diffusion du spectacle vivant), mais propose tout de même à ses habitués des archives pour le théâtre et pour la danse.

Un avenir incertain



Malgré ces initiatives pour maintenir le lien, l’inquiétude est bien réelle. Selon plusieurs acteurs interrogés, les conséquences de la crise sanitaire se répercuteront sur les trois saisons à venir. « Beaucoup d’argent sera mis pour préserver ce qui est en cours, mais nous risquons d’avoir moins de moyens pour les productions des compagnies », affirme Sébastien Bournac, du Sorano. Un sentiment partagé par le codirecteur du théâtre de la Cité. « Après la crise de 2008, ce n’est qu’en 2010 et 2011 qu’il y a eu des faillites ni des annulations. Notre future précarité est encore difficile à quantifier », estime Stéphane Gil.

Quelques directeurs de salles redoutent également la fin du mécénat, nouvelle manne face à la baisse des subventions publiques. « Les entreprises feront moins de bénéfices et seront moins enclines à donner. Un mécène nous a prévenus qu’il achèterait un respirateur cette année », confie Sébastien Bournac.

L’attitude du public à la sortie de crise reste l’autre grande inconnue. « Les gens auront‐ils envie de se précipiter dans les lieux culturels ? » s’interroge Eric Vanelle du Grand Rond. « Qu’est-ce qui fera que les gens accepteront de revenir dans une salle ? » renchérit le directeur du Sorano.

Serge Borras, le directeur de la Grainerie, fabrique de cirque subventionnée à 60 %, craignait pour l’événement phare, qui se tient en Avignon en juillet, Occitanie fait son cirque, et pour les compagnies qui misent beaucoup dessus et qui n’auraient pas pu répéter avant. Des craintes encore plus justifiées depuis l’annulation annoncée lundi soir du plus grand festival de théâtre de l’hexagone. « Si Avignon saute, certaines compagnies ne s’en remettront pas », prédisait Eric Vanelle. « Quel producteur voudra que son film sorte dans une ou deux régions seulement si le déconfinement se fait par étapes ? » s’interroge aussi Annie Mahot, cogérante de l’American Cosmograh.

Le modèle de la culture française, dopée par les aides, est remis en cause. « Les subventions de la politique de la ville seront‐elles accordées ? Les deniers publics ont été distribués ces dernières semaines pour parer au plus urgent », s’inquiète François Fehner, le cofondateur de la compagnie l’Agit, qui craint de devoir annuler le festival l’Agit au vert, en août. Mais l’artiste se rassure d’une chose : l’arrêt brutal des activités accouchera de propositions artistiques plus politiques. Au théâtre de la Cité, Stéphane Gil croit en une crise génératrice de nouvelles pratiques, comme celle de soigner davantage les liens avec les spectateurs. Mais il présage « que cette nouvelle pandémie produira des dissensions sociales, comme on l’a vu avec le sida ».

En attendant la reprise, certains lieux prévoient une grande fête pour le retour. Les théâtres de la Cité, Garonne et Sorano s’associeront à la Place de la Danse et visent les Journées du Patrimoine, en septembre. « Il y aura un tel engouement. Il faudra qu’on soit prêt à redémarrer », lâche le patron du Bikini. D’ici là, la scène culturelle toulousaine, d’habitude bouillonnante, restera paralysée.

