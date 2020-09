Le « We love 2023 – Tour » a été présenté, le 7 septembre à Paris, lors d’une conférence de presse du comité d’organisation à la Coupe du monde de rugby 2023 et de la SNCF, devenue sponsor officiel de la compétition. Cette opération événementielle mobilise un train long de 334 mètres, affrété par la filiale Trains Expo Événements. Le convoi débute un tour de France ce mardi depuis Gare de Lyon et fera étapes dans 23 villes jusqu’au 12 octobre, dont Lille (11-12 septembre), Lyon (18-19 septembre), Toulouse (26-27 septembre) et Nantes (9-10 octobre). « Notre client, le comité d’organisation France 2023, délocalisera l’ensemble de sa direction à bord », rapporte Julie Jaunet, directrice marketing et communication de Trains Expo Événements. Les visiteurs, eux, accéderont gratuitement à l’exposition consacrée au rugby, feront leur marché auprès d’agriculteurs locaux et s’informeront sur le sport-santé. Sept des treize voitures sont réservées à la production de l’événement et à la vie des équipes embarquées.

France 2023, le comité organisateur assurait, le 16 juin, que les gares « sont le lieu idéal pour présenter au plus grand nombre l’impact positif qu’aura la Coupe du monde de rugby 2023 localement et commencer à engager la population en proposant à chaque étape un événement convivial, inclusif et engagé ». À ce moment-là, d’ailleurs, le train aurait dû déjà circuler, s’il n’avait été retenu à quai par le coronavirus. Dix semaines plus tard, le voilà donc à nouveau sur les rails.

