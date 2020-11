Lire plus tard

De leurs 294 propositions initiales, la centaine d’habitants tirés au sort pour participer à la Convention citoyenne pour l’Occitanie (CCO) en ont retenues 52, jugées prioritaires, en octobre. Objectif de ce processus relativement inédit – bien que filtré par le pouvoir politique ? Associer les citoyens à la construction du plan de relance, opportunément baptisé en bon français : « Green new deal ».

Avant le vote prévu jeudi 19 novembre, sept de leurs recommandations ont finalement été écartées de ce plan de transformation et de développement, d’après un document de travail que s’est procuré Mediacités. L’une pour désaccord idéologique, la Région se refusant de monétiser les services des détenus, demandeurs d’emploi et personnes en situation d’exclusion pour nettoyer et entretenir les sites naturels et les villes, comme le préconisait la CCO ; les six autres parce qu’elles incombent à d’autres institutions ou qu’elles nécessitent d’être affinées pour espérer être repêchées.

Gare aux désillusions !

Les propositions de « réviser les critères d’attribution des logements sociaux » et de « favoriser l’accès au logement des célibataires en CDD » seront transmises aux communes, bailleurs sociaux, conseil départementaux, caisses d’allocations familiales ainsi qu’à Action Logement, indique laconiquement l’exécutif aux conseillers régionaux d’Occitanie. L’équipe de la socialiste Carole Delga ne donnera pas suite, non plus, à la demande de rendre l’apprentissage des premiers secours systématique pour les collégiens… parce qu’elle est « déjà mise en application » au niveau national.

Autres mesures recalées à ce stade, mais que le conseil régional n’exclut pas d’intégrer dans ses politiques publiques si les membres de la convention citoyenne les retravaillent : la mise en place d’une tente des glaneurs dans les marchés, la prise en charge des SDF et des personnes en très grande précarité et les subventions « aux puits de carbone administrés de manière durable dans les bâtiments ». Carole Delga, qui a fini de digérer début novembre ces travaux citoyens sur « l’Occitanie de demain », doit encore soumettre sa sélection à l’assemblée plénière. « Il n’y a rien de scandaleux à ce que nous refusions une partie des propositions de la convention citoyenne. Nous préférons dire clairement que nous n’agirons pas sur les mesures ne rentrant pas dans notre système de valeurs, ainsi que toutes celles sortant du cadre de compétences directes de la Région », justifie Gérard Onesta, président (EELV) du bureau de l’assemblée régionale.

« Les élus restent souverains et Carole Delga n’a jamais promis de prendre l’ensemble des recommandations à la lettre. »

« L’abandon de certaines recommandations des conventions citoyennes suscite parfois des critiques, mais il n’y a pourtant rien de surprenant à cela, estime Claudia Chwalisz, experte de l’OCDE en participation citoyenne. Dans nos démocraties représentatives, la décision ne peut revenir à une seule personne, pas plus au président qu’à des parlementaires ou des citoyens tirés au sort. Personne n’a la légitimité suffisante pour imposer son avis aux autres. » Le tout, c’est de respecter le principe de redevabilité, ajoute David Prothais, l’un des trois garants de la Convention citoyenne pour l’Occitanie. « Les élus restent souverains et Carole Delga n’a jamais promis de prendre l’ensemble des recommandations à la lettre, poursuit le consultant, nommé par la Commission nationale du débat public. Dès lors que la région argumente de façon transparente et explicite ses motifs de refus, je ne vois pas de problème. C’est différent de la suite réservée à la Convention citoyenne pour le Climat, où le président de la République s’était montré bien plus ambigu. »

L’écologiste Gérard Onesta, artisan de la politique de citoyenneté active en Occitanie et toujours membre de la majorité, se montre sans surprise bien plus affable sur les 45 propositions de la CCO que la région s’apprête à avaliser. Car ce ne sont plus seulement les trois-quart des mesures qui seront prises en compte, comme un temps envisagé par Carole Delga, mais finalement 86 % d’entre elles. Soucieux d’apparaître à l’écoute des citoyens, l’exécutif prend la peine d’avertir les élus régionaux. « Rien ne serait pire que la désillusion créée par une telle démarche d’intelligence collective qui ne serait pas suivie d’effet », note-t-il en préambule du projet de délibération de plus de 200 pages.

Vers un « nouveau modèle de développement », vraiment ?

En dépit du flou de certaines propositions, sur lesquelles plus de 20 000 citoyens se sont exprimés, la Région s’engage donc à donner naissance à de nouvelles politiques publiques. Sur le développement du covoiturage en entreprise ou la lutte contre les déserts médicaux, deux des préoccupations de la convention, l’exécutif promet de se rapprocher au plus vite des principaux concernés pour traduire dans les actes cette ambition citoyenne et augmenter le nombre de places disponibles dans certaines formations paramédicales. Mais, à l’instar de son soutien apporté aux maisons et centres de santé (appuis techniques, cofinancements, etc.), qui sera « amplifié », les mesures de la CCO viennent conforter les politiques régionales bien plus que les réorienter.

Le paquet Agriculture et Alimentation, qui représente 20 % des 45 recommandations censées être entérinées jeudi prochain, risque de ne pas changer grand-chose aux politiques régionales. Une bonne partie – adaptation des pratiques agricoles au changement climatique, développement de l’agriculture bio, appui à la commercialisation de produits agricoles en circuits-courts, approvisionnement des cantines scolaires en produits locaux, etc. – recoupe en effet des actions déjà prévues dans le pacte pour une alimentation durable en Occitanie, ou inscrites en juillet dernier dans l’acte 1 du Green new deal. À défaut de pouvoir contraindre les élus locaux d’en finir avec l’étalement urbain, la Région affirme par ailleurs avoir répondu « par son projet de Sraddet arrêté en 2019 » à la proposition consistant à « stopper l’extension des villes qui grignotent les forêts et terres agricoles ».

Difficile de prétendre, donc, que la CCO permettra l’émergence d’un « nouveau modèle de développement », comme l’ambitionnait Carole Delga à l’origine. Difficile aussi de croire que les vagues orientations émises par ces habitants tirés au sort soient à l’origine du virage qu’entend prendre la Région pour « bâtir un nouveau modèle économique plus résilient ». Sollicité sur la répartition des emplois « partout en Occitanie », « la production de produits aujourd’hui importés » ou le « réemploi », l’exécutif multiplie les annonces. Une agence régionale des investissements stratégiques sera créée, qui lancera un appel à la relocalisation, tandis qu’un « éco-chèque réparation » sera expérimenté pour augmenter la durée de vie des produits plutôt qu’en acheter de nouveaux… Soit autant de mesures dans l’air du temps ou déjà soufflées à l’oreille de la présidente par le club d’analyse économique de la région.

En reliant plus ou moins artificiellement les propositions à des dispositifs en place ou dans les tuyaux, la Région Occitanie soigne son bilan participatif. Cela sera-t-il suffisant pour éviter de vexer les membres de la CCO ? Invité à réagir à ce rapport interne, qui sera rendu public à l’issue de l’assemblée plénière du 19 novembre, Gérard Onesta cache mal son embarras. « Tout l’enjeu réside dans notre capacité à mobiliser nos partenaires pour modifier les règles du jeu, convient-il. Nous ne pourrons nous contenter de lister ces recommandations dans nos plans vélo, rail ou tourisme durable, ni réactualiser des schémas prospectifs sur l’Occitanie en 2040. » En attendant la constitution d’un « comité de suivi » officiel, un collectif plus informel, formé d’une dizaine de membres de la CCO, a vu le jour. Il s’est fixé un mot d’ordre : donner une consistance réelle aux propositions de la convention citoyenne. Le plus dur reste donc à faire.

