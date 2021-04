Le tribunal de Toulouse vient de rendre sa décision dans l'affaire All for You, ce vendredi 2 avril. Accusés d'avoir escamoté environ 2,4 millions d'euros de recettes dans leurs différents restaurants, dont La Compagnie Française, Philippe Lacassagne, Arnaud Chérubin, François-Louis Lapeyre sont reconnus coupables d'abus de bien social et de travail dissimulé.

Lisez cet article et découvrez les bienfaits d’un média indépendant dans votre ville. 1€ le premier mois Je m’abonne pour 1€ Lisez chaque semaine nos nouvelles enquêtes

Participez à nos investigations

Sans engagement Déjà abonné ? Je me connecte