La recette de patrons de la Compagnie française pour détourner 2,5 millions d’euros

Arnaud Chérubin, François-Louis Lapeyre, et Philippe Lacassagne, dirigeants du groupe de restauration All for you, ont détourné 2,5 millions d'euros de recettes de leurs restaurants toulousains. Retour en cinq actes sur cet incroyable - et illégal - passe-passe.