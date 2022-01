SAF. Trois lettres qui promettent un avenir radieux pour l’aéronautique. Lors du sommet économique organisé par Airbus en septembre dernier, l’acronyme de Sustainable aviation fuels (carburants d’aviation durable) était sur toutes les lèvres. Il en sera de même les 3 et 4 février lors d'un sommet de l'aviation organisé à Toulouse par le ministère des Transports.

Deux types de carburants sont certifiés durables par la réglementation européenne : les kérosènes de synthèse et les biocarburants. Aussi appelés e-kérosène, les premiers sont fabriqués à base de carbone et d’hydrogène. Les seconds, aussi dénommés agrocarburants avancés ou carburants de seconde génération sont fabriqués à partir de biomasse comme les résidus de bois ou de déchets agricoles, les huiles de cuisson usagées, les algues…

Aujourd’hui, les normes de sécurité limitent leur incorporation dans les mélanges consommés par les avions à 50 % maximum. Cela pourrait changer. Le 28 octobre dernier, un avion d'essai Airbus A319neo s’est envolé avec un carburant composé à 100 % de carburant durable, comme l'a rapporté Air Journal. L’expérience s’inscrit dans le cadre du programme Volcan piloté par Airbus et Safran, visant la certification d’une utilisation de 100 % de carburant durable pour la nouvelle génération d’avions commerciaux monocouloirs et d’avions d'affaires.

Une solution vraiment écolo ?

Pour connaître leur intérêt global pour l’environnement, il faudrait étudier leurs effets sur le sur l’eau, le sol, la biodiversité… Concernant leur seul impact carbone, l'Association du transport aérien international estime que ces carburants durables émettent environ 80 % de moins de CO2 que les carburants d’origine fossile sur l’ensemble de leur cycle de vie (production, distribution, utilisation). La réalité est un peu plus complexe.

Nicolas Goudrain est enseignant-chercheur spécialisé en mécanique des fluides et transition écologique à l’Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace (Isae-Supaéro). « La combustion d'un SAF produit à peu près la même quantité de CO2 que le kérosène d'origine fossile, explique ce membre du collectif Aerodécarbo . Mais il n'augmente pas la quantité de C02 dans l'atmosphère, car il utilise du carbone recapté. C'est ce qui améliore son bilan. » Ce carbone recyclé peut être extrait de l'air. Un procédé couteux, selon Nicolas Gourdain. Il peut également être récupéré dans les cimenteries lors de la fabrication de clinker. Enfin, dans le cas des biocarburants, il est naturellement présent dans la biomasse végétale.

Les kérosènes de synthèse et les biocarburants ont leurs avantages et leurs inconvénients. Les e-kérosènes permettraient aussi, a priori, de réduire les fumées de condensation, un autre effet de l’aviation sur le climat. Leur bilan carbone dépend cependant du mix énergétique plus ou moins carboné utilisé lors de la production. Leur fabrication est loin d'atteint un stade industriel viable cependant.

Plus matures, les agrocarburants de seconde génération ne sont pas sans poser problème. Si la demande des résidus nécessaires à leur production s'accroit, leurs prix augmenteront tellement qu'il viendront concurrencer la production alimentaire, selon Alba Saray Pérez Terán, collaboratrice thématique « Changement climatique et Innovations » à Oxfam Berlgique. Celle-ci alerte aussi sur le risque de fraude consistant à maquiller de l’huile végétale vierge en huile alimentaire usagée pour l'utiliser dans la production d'agrocarburants, ce qui aggraverait leur bilan carbone.

Une solution irréaliste à court terme

L'autre écueil réside dans leur production et leur distribution. Isabelle Laplace enseigne à l'École nationale de l’aviation civile à Toulouse où elle coordonne un programme de recherche sur le développement durable dans l’aérien. Pour limiter les émissions de CO2, « il faut encore trouver des façons de produire des SAF le plus localement possible », souligne-t-elle. Or, ce n'est pas le cas actuellement. Total produit des biocarburants de seconde génération dans les Bouches du Rhône et en Seine-Maritime. Airbus a pour sa part rejoint un consortium canadien pour développer la production de carburants d'aviation durables outre-Atlantique.

Pour le moment, les SAF coûtent beaucoup plus cher que les carburants fossiles : entre deux et cinq fois plus pour les agrocarburants et 10 fois plus pour le e-kérosène. Ces coûts devraient baisser en fonction de la structuration de la filière. Mais les investissements sont si élevés, que la filière n’est viable qu’à partir d’un certain niveau de production. Or, pour la biomasse lignocellulosique (résidus de bois, pailles, déchets forestiers…), un approvisionnement local à la hauteur des besoins « semble difficile », observe l’association Canopée dans un rapport d'octobre 2021.

Il est qui plus est difficile d'estimer les gisements disponibles pour fabriquer des agrocarburants de seconde génération, puisqu’on ne sait pas exactement quelles matières premières seront privilégiées. « Les technologies sont toujours en cours de développement. On ne sait pas quelle sera la demande totale tous secteurs confondus et il n’existe pas de solide étude globale sur le sujet », reconnaît Marc Ivaldi, chercheur à la l’école d’économie de Toulouse, et spécialiste des transports aériens.

« Il y aura forcément des arbitrages politiques à prendre, car tout le monde ne pourra pas se servir en biomasse sans que les prix augmentent », remarque Nicolas Gourdain. Favorable au développement du e-kérosène, Transport & Environnement fait le même constat. Basée à Bruxelles, cette ONG plaide pour que l’utilisation des SAF soit réservée au transport maritime et aérien. Une restriction que ne préconise pas l’économiste Marc Ivaldi : « Si nous n’utilisons pas les biocarburants dans d’autres domaines, il sera d’autant plus difficile d’amortir les coûts ».

Actuellement, les carburants durables dans l'aviation ne représentent que 0,05 % de la consommation totale de carburants du secteur au sein de l’Union européenne. Selon le conseil international pour des transports propres, la production européenne de carburants durables pourrait avoisiner 3,4 millions de tonnes en 2030. De quoi couvrir seulement 5,5 % des besoins européens prévus. La France s’est fixé un objectif similaire de 5 % en 2030.

Contrairement à l'hydrogène, les carburants durables ne nécessiteraient pas de changer la motorisation des avions déjà en activité. Faire voler l'ensemble de la flotte aérienne au carburant vert est donc techniquement faisable dès demain. Cependant, faute de volume suffisant, la transition écologique du secteur n'est pas prévue de sitôt.