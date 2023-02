La Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) vient de rendre publiques les déclarations d'intérêts et d'activités des députés élus en juin 2022. Ces documents listent leurs activités professionnelles et bénévoles, leurs revenus, le métier de leurs conjoints, s'ils possèdent des parts dans une société ou s'ils siègent dans une structure. Accessibles à toutes et tous, ces déclarations permettent de prévenir de possibles conflits d’intérêts.

Pour éviter un enrichissement lié à leur mandat, les députés remplissent aussi une déclaration de situation patrimoniale concernant leurs biens immobiliers, placements financiers, comptes bancaires, emprunts, dettes, etc. Celle-ci est consultable en préfecture, mais il est interdit de rendre publique toute information s'y trouvant.

Qu'en est-il des députés de Haute-Garonne ? Mediacités a passé en revue l'ensemble de leurs déclarations d'intérêts et d'activités.



Christine Arrighi

Jeune retraitée depuis le février 2022, l'élue écologiste Christine Arrighi travaillait auparavant à la direction générale des finances publiques. Elle y a occupé les postes de responsable maîtrise des risques (2017-2018), puis responsable du service impôts particuliers (2019-2022). À ce titre, elle a touché entre 86 240 et 92 880 euros net par an entre 2017 et 2021.