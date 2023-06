Selon le magazine économique Challenges, « le maire de Toulouse Jean‐Luc Moudenc a tiré la sonnette d’alarme auprès d’Elisabeth Borne (…) sur sa difficulté à boucler le financement » de la future ligne C du métro toulousain.

Alors que son coût estimé est passé de 1,7 milliard d’euros en 2013 à 3,4 milliards d’euros aujourd’hui, il y aurait « un trou dans son financement de l’ordre de 600 millions d’euros », d’après Challenges. Interrogé par nos confrères, le maire de Toulouse n’a ni confirmé, ni infirmé le chiffre.

La nouvelle fait réagir à Toulouse. « Pas étonné » par l’ampleur du trou, le conseiller métropolitain Antoine Maurice (EELV) estime qu’il « révèle les mensonges par omission de Jean‐Luc Moudenc sur ce sujet ». « Nous demandons depuis des années des informations sur le plan de financement, mais la majorité reste toujours floue sur ses capacités financières », déplore le chef de file du groupe Métropole écologiste, sociale et citoyenne.

Pour sa collègue Isabelle Hardy (Génération.s), la situation est « catastrophique, mais, hélas, pas surprenante ». « On est face à un budget insincère, car Jean‐Luc Moudenc et son équipe ont surévalué les recettes et sous‐estimé les dépenses, dénonce‐t‐elle. Ce projet ne répond pas aux urgences et empêche de faire autre chose pour les transports à l’échelle métropolitaine. Il faut une remise à plat et un budget sincère pour décider ce qu’il est possible de faire, tout en dégageant du budget pour le RER toulousain. »

600 millions d’euros de trou, « c’est le minimum selon nos calculs », alerte Marc Péré, maire de L’Union LFI. « Cela fait des années que nous alertons sur les hypothèses fantaisistes de l’équipe de Moudenc, mais personne ne réagit. On nage en pleine irresponsabilité, car Jean‐Luc Moudenc passe des marchés auprès des entreprises, sans avoir l’argent pour les payer ».

Contactée à ce sujet, Karine Traval‐Michelet, la maire socialiste de Colomiers, associée à la gouvernance de Jean‐Luc Moudenc au sein de Toulouse Métropole, n’a pas donné suite à nos demandes de réaction.

Augmenter la contribution des entreprises

Pour combler les 600 millions manquants, ou du moins une partie, le maire de Toulouse demande au gouvernement de modifier la loi pour augmenter la contribution des entreprises via le versement mobilité, une taxe limitée à 2 % de la masse salariale.

Cité par Challenges, il affirme que « le plafond de 2 % date d’il y a 30 ans et le système de financement de la plupart des réseaux urbains de province est aujourd’hui à bout de souffle. (…) Il faut donc en définir les conditions de façon sélective, avec des critères objectifs et justifiés, car il ne s’agit pas de demander un déplafonnement général ou inconditionnel ».

Toujours selon Challenges, Elisabeth Borne, Première ministre, Clément Beaune, ministre des Transports et Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, « se sont montrés ouverts à cette idée », d’après Jean‐Luc Moudenc. Bruno Le Maire, le ministre des Finances, aurait en revanche pris parti pour le Medef, opposé à cette hausse des prélèvements sur les entreprises.

Quand Jean‐Luc Moudenc se gauchise

Cette requête du maire de Toulouse est surprenante politiquement, car il s’était jusque‐là toujours opposé à cette proposition portée par des élus d’opposition. Cette conversion à une idée d’une gauche qu’il qualifie régulièrement de « intolérante, extrémiste, sectaire » ne manque pas de piment. Si Isabelle Hardy salue malicieusement cette « conversion à la hausse du versement mobilité que nous demandons depuis longtemps », Marc Péré rappelle que Jean‐Luc Moudenc « nous a ri au nez » quand « nous avons écrit un amendement à ce sujet en octobre dernier, présenté par la députée LFI Anne Stambach‐Terrenoir dans le cadre du projet de loi finances 2023 ». L’examen de l’amendement avait été empêché par le 49.3 gouvernemental.

Fidèle à son programme municipal 2020 et aux vœux de son groupe ces dernières années, Antoine Maurice défend toujours cette proposition. « Ce n’est pas la première fois que Jean‐Luc Moudenc se convertit à nos positions », remarque‐t‐il.

Le versement mobilité rapporte actuellement 310 millions d’euros par an à Toulouse Métropole. « S’il passe de 2 % à 2,2 %, cela ferait 30 millions d’euros par an en plus. Et si on obtient le même taux qu’en Île‐de‐France – 2,95 % -, on aurait environ 150 millions d’euros par an en plus, calcule Marc Péré. Cela permettrait de combler le trou. La ligne C va d’Airbus à Airbus. Les entreprises doivent contribuer. Mais que fait‐on si le gouvernement refuse ? Il faudra emprunter trois milliards d’euros sur les marchés financiers. C’est une gestion irresponsable des deniers publics. »

L’opposition métropolitaine va demander une session extraordinaire du conseil métropolitain pour discuter de la problématique. De son côté, le député LFI François Piquemal annonce qu’une question écrite sera posée à la Première ministre pour « que soit inscrit dans un cadre législatif le déplafonnement du versement mobilité ».

