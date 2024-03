La consommation d’eau baisse en France depuis plusieurs années. Mais les Toulousains risquent pourtant de la payer plus cher en 2024, avec l’entrée en vigueur d’une nouvelle tarification, qui sera votée au prochain conseil métropolitain, le 4 avril.

Une baisse de 30% pendant deux mois d’hiver (novembre et décembre), une hausse de 42% l’été (de juin à octobre), et l’application du tarif normal les cinq premiers mois de l’année. Ces nouveaux tarifs sont vertement critiqués par les élus d’opposition des groupes Alternative pour une Métropole Citoyenne (AMC), de Métropole Ecologiste Sociale et Citoyenne, ainsi que par Hélène Magdo et Patrick Jimena, élus non inscrits.