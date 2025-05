Dans le Grand Lyon, une eau du robinet temporairement polluée aux PFAS et à un pesticide

Pour les habitants de Saint‐Priest, Feyzin, Mions, Corbas, Meyzieu, Jonage, Chassieu et de l’est de Décines‐Charpieu, le changement est invisible à l’œil nu. Et pourtant ! L’eau qui sort de leurs robinets depuis le 15 mai dernier et jusqu’au 27 mai prochain contient soit des PFAS, les fameux « polluants éternels », soit un pesticide, le piclorame. En cause : l’abaissement partiel des eaux du barrage de Verbois, en Suisse [lire plus bas] qui contraint la régie Eau du Grand Lyon à recourir à des points de captage secondaires pour ces communes.

Le gestionnaire public a détaillé ces manœuvres dans un communiqué qui se veut autant transparent que rassurant. Mais, comme Mediacités est en mesure de