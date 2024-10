Lorsqu’il se rend à la capitale pour les réunions de France urbaine ou ses rendez‐vous avec des ministres, le maire de Toulouse, Jean‐Luc Moudenc, a ses habitudes à l’hôtel Latour Maubourg. Il dépense, presque invariablement, 151 euros pour séjourner une nuit dans ce quatre étoiles du 7e arrondissement de Paris.

Faisant nôtre l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen – « Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux‐mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi (…) » – Mediacités s’est plongé dans les notes de frais des élus du Capitole.

Entre hôtels de luxe et quelques plats gourmands à base d’escargots, de bulots ou de girolles, l’édile toulousain a dépensé 20 750 euros de frais d’hébergement, de transport et de bouche entre 2020 et 2022 [Lire En Coulisses]. C’est trois fois plus que ses adjoints les plus dépensiers. Nous aurons l’occasion de revenir dans un prochain article sur ses 150 notes de frais et les dizaines de pages de factures de transport dans lesquelles les dépenses de l’édile figurent.

Près de 300 euros la nuit pour Laurence Arribagé

Deuxième adjointe du maire avant d’être condamnée à cinq ans d’inéligibilité en janvier dernier, Laurence Arribagé était la plus dépensière de l’équipe municipale. L’élue au sport avait visiblement ses habitudes à la Comtesse, un quatre étoiles avec vue sur la Tour Eiffel, où elle a dormi dans une « chambre Baronne » en février 2020, puis dans une « chambre Marquise » en juin 2021, pour 150 euros et quelque la nuit.

Ses dépenses en la matière ont eu tendance à augmenter au fil des années. Dans le cadre d’une soirée organisée par le réseau Territoires d’événements sportifs, en novembre 2021, elle loge au Novotel de la gare de Lyon. Sa chambre avec « lit queen size et sofa » lui est facturée 211 euros.

Quelques jours plus tard, elle revoit ses besoins à la baisse en s …