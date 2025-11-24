En termes de jeunesse et de dynamisme économique, l’aire urbaine de Toulouse fait figure d’exception en Occitanie. C’est l’un des constats principaux, qui ressort d’une étude récente de l’Insee, intitulée « La majorité des habitants des quartiers pauvres et aisés d’Occitanie vivent à Toulouse, Montpellier, Nîmes et Perpignan ».

À partir de données de fiscales et sociales de 2021 et du recensement de la population de 2020, cette étude inédite à l’échelle régionale recense la part de la population vivant en quartier pauvre et en quartier aisé dans les 65 unités urbaines de plus de 10 000 habitants d’Occitanie. 12 % de cette population urbaine, soit 372 600 habitants, vit dans un quartier pauvre. 10 % vit dans un quartier aisé, soit 314 300 habitants.

Cette étude révèle que la majorité des habitants des 90 quartiers aisés répertoriés, tout comme la majorité des habitants des 105 quartiers pauvres, résident dans l’une des grandes unités urbaines de la région (plus de 100 000 habitants). 86 % des habitants des quartiers aisés et 64 % des habitants des quartiers pauvres vivent dans les agglomérations de Toulouse, Montpellier, Nîmes et Perpignan.

Toulouse, agglomération occitane la plus riche

Mais contrairement aux trois grandes villes du littoral (Montpellier, Nîmes et Perpignan), Toulouse est la seule grande aire urbaine de la région, où la part de la population vivant dans un quartier aisé est plus importante que la part de la population vivant dans un quartier pauvre.

Dans l’aire urbaine de Toulouse, 8 % de la population vivait en 2021 dans un quartier pauvre et 17 %, soit plus du double, dans un quartier aisé

Quartier riche, quartier aisé

À Toulouse, on recense 35 quartiers pauvres et 20 quartiers aisés. Les quartiers ont été définis, à l’instar d’une méthode innovante utilisée dans une étude nationale diffusée en 2024, en prenant …