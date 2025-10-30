L’attractivité des Pays de la Loire s’érode, selon l’Insee

La région affiche toujours un solde migratoire positif de 123 entrants pour 100 sortants. Si les actifs et les retraités la plébiscitent, les jeunes la quittent. De quoi la rétrograder en cinquième place du classement national des régions les plus attractives.
Le marketing territorial avait baptisé cela « l’effet côte Ouest ». Propulsée par l’essor de la métropole nantaise et l’attrait de son littoral, la région Pays de la Loire a gagné entre 1990 et aujourd’hui près de 800 000 habitants (+25 %) pour en compter 3,9 millions désormais. Pourtant cette attractivité, observée sur toute la façade atlantique, du mont Saint‐Michel à Hendaye, s’érode depuis la covid‐19 en Pays de la Loire.