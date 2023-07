L’eau de pluie, or bleu de l’usine Pocheco, près de Lille

C’est une usine qui ne ressemble pas à une usine. Ici, les arbres sont en fleurs et les oiseaux chantent. Pas de cheminée ni de fumée, on est loin du cliché. En suivant un petit chemin en terre, un espace de détente apparaît : des chaises et des tables attendent les visiteurs, le tout baigné dans une odeur de fleurs fraîches. Et surtout, le calme plat. Difficile de se douter que derrière une porte, les machines de l’usine tournent à plein régime et qu’il est presque impossible de s’entendre parler. Bienvenue chez Pocheco, producteur d’enveloppes depuis 1928 à Forest‐sur‐Marque, près de Lille.

Dans les locaux, pas de climatisation. Pourtant, malgré la chaleur étouffante de ce mois de juin, les 86 employés sont loin de souffrir des ardeurs du soleil. Les bienfaits des végétaux qui entourent l’usine, nous assure Augustin Julion, chargé de clientèle et de l’accueil sur le site.