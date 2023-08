Des golfs verts en été : un loisir au défi du changement climatique

Il est près de 9 heures du matin et la commune de Bondues est très calme. Bien loin du brouhaha de la ville de Lille et des employés qui klaxonnent, on n’entend que quelques chiens et le bruit des tondeuses à gazon.

Les maisons en brique rouge laissent peu à peu place aux résidences blanches du domaine de la Vigne, symboliquement séparées du reste de la ville par une large haie. Les rues – qui ne portent pas de nom, mais un numéro – ceinturent un immense golf de 120 hectares.

Créées dans les années 1950 par le promoteur immobilier Albert Prouvost, les 700 maisons du domaine de la Vigne devaient initialement loger les employés des usines de textile. Elles accueillent aujourd’hui les habitants les plus aisés de la métropole européenne de Lille (MEL). Avec un revenu médian dépassant les 33 000 euros annuels, le niveau de vie des ménages de la ville de Bondues se situe en effet bien au‐dessus de la médiane nationale, évaluée à 22 040 euros.