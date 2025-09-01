Un peu plus de 32 000 enfants ont fait leur rentrée dans les 213 écoles toulousaines (112 maternelles et 101 élémentaires). Pour absorber la hausse démographique, on compte cette année six nouvelles écoles, dont cinq totalement neuves, à faible consommation énergétique, dans les quartier d’Empalot, de Malepère, et de la Cartoucherie. L’école Bénézet, au Fer à cheval, a été entièrement reconstruite.

Parmi les autres nouvelles positives, le groupe scolaire Jolimont s’est vu livrer une maternelle flambant neuve en mars dernier et aura son élémentaire à la rentrée prochaine… 18 nouvelles cours oasis ont par ailleurs été réalisées cet été. Elles permettront aux élèves de bénéficier d’un îlot de fraîcheur lors des récréations.

Si les conditions matérielles d’apprentissage se bonifient pour certains écoliers, celles de l’encadrement continuent de se dégrader. Et ce, alors que le rectorat promettait des améliorations grâce à la nouvelle carte scolaire.

https://www.mediacites.fr/decryptage/toulouse/2025/04/28/enseignants-non-remplaces-et-manque-daesh-la-situation-reste-catastrophique-en-haute-garonne/

La fermeture de 170 de classes à l’échelle du département de Haute‐Garonne, soit un peu plus que l’an dernier, devait permettre d’assurer le « redéploiement des moyens », selon le rectorat. D’après le syndicat d’enseignants FSU‐SNUipp, plusieurs classes sont dépourvues d’enseignant en ce jour de rentrée.

« Tous les élèves ont dû globalement être accueillis aujourd’hui, car les enseignants se sont débrouillés pour pallier le manque en ce jour important, mais on va rapidement devoir répartir les élèves concernés », déplore Jennifer Pélissier, co‐secrétaire de la FSU‐SNUipp31.

Les manques …