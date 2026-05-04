Inspections de l’enseignement privé : une certaine idée de la transparence…

Mordant, décalé et toujours drôle. Chaque semaine, la dessinatrice Twister pose son regard sur une publication de Mediacités ou une autre actualité locale. Cette semaine : notre série d'enquêtes sur les rapports d'inspection des écoles, collèges et lycées privés.

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Mais combien de marqueurs noirs les agents de l’Education nationale ont‐ils épuisés ? La semaine dernière, Mediacités consacrait une série d’enquêtes aux rapports d’inspection de l’enseignement privé. En réaction au scandale Bétharram, l’ex‐ministre de l’Education nationale, Elisabeth Borne, avait annoncé, l’an dernier, une vague sans précédent de contrôles des écoles, collèges et lycées sous contrat avec l’Etat, catholiques pour nombre d’entre eux. Sans précédent, et pour cause : comme vous aviez pu le lire précédemment dans nos pages, pendant des décennies, l’Education nationale n’avait diligenté aucune inspection, ou presque, au sein des établissements privés.

Un an plus tard, quel bilan tirer de ces contrôles ? C’est la question que nous nous sommes posée à Mediacités. Mais que la réponse est laborieuse à obtenir… Bon gré, mal gré, après des mois et des mois de relance, certains rectorats ont consenti à nous transmettre ces fameux rapports d’inspection… mais de façon totalement tronquée dans le cas de l’académie de Lyon ! Alors que 41 établissements privés ont été inspectés dans les départements du Rhône, de la Loire et de l’Ain en 2025, les services de l’Education nationale nous ont adressé seulement huit rapports très largement caviardés. Autrement dit : toutes les informations, remarques, préconisations et éventuelles mises en demeure ont été au préalable barrées d’un coup de marqueur de noir… Plus rapide que les coups de ciseaux imaginés par notre dessinatrice ?

Retrouvez l’article qui a inspiré Twister cette semaine :

Et pour aller plus loin, retrouvez à ce lien l’ensemble de nos enquêtes sur l’enseignement privé :

Chaque semaine, Twister pose son regard sur un article précédemment publié dans les pages de Mediacités Lyon ou sur une autre actualité locale. Pour découvrir l’humour et le coup de crayon de notre talentueuse dessinatrice, faites donc un tour sur son site ou sur son compte Instagram.