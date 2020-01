« Le groupement d’entreprises gagnant du marché de la piscine envoie régulièrement des courriers recommandés à la Mel pour obtenir la signature officielle du contrat », rapporte une source interne à la Métropole européenne de Lille (MEL). En vain… Malheureusement pour les constructeurs, Rabot-Dutilleul et Spie Batignolles, ainsi que pour leurs concurrents perdants censés toucher une indemnité, l’équipement est sous le coup du « moratoire de fait » imposé au projet urbain de Saint-Sauveur par un recours pendant devant le tribunal administratif. Mais ce n’est pas la seule raison qui a conduit la MEL et la Ville de Lille à mettre la piscine en cale sèche. Derrière le mur du recours, se trament des deals beaucoup plus politiques que techniques…

Plongeon sur le Belvédère

La décision d’implanter un complexe olympique métropolitain dans le secteur de la Porte de Valenciennes (en remplacement de l’actuelle piscine Marx Dormoy) a été prise par Damien Castelain et Martine Aubry en 2016, sans débat préalable des assemblées municipale et métropolitaine, ni concertation publique. Le marché

Les détails du marché de la piscine

Le marché de réalisation …

Il vous reste 77% de cet article à découvrir ! Nous vous offrons un accès de 24h pour découvrir nos articles les plus récents Nous vous enverrons nos dernières enquêtes et des offres d’abonnement. Ou bien apprenez-en plus sur Mediacités… Je suis curieux Si vous êtes déjà abonné, connectez-vous. Mediacités c’est : Un site 100% indépendant (seuls nos lecteurs nous font vivre)

Chaque semaine de nouvelles enquêtes (et plus de 1 000 déjà publiées)

Des newsletters sur les municipales (Lille, Lyon, Nantes, Toulouse)

La participation aux enquêtes (idées de sujets, documents confidentiels, événements)

Le moyen de faire vivre une information libre et sans publicité

vous aussi, La curiosité est un beau défaut,vous aussi, adoptez Mediacités !