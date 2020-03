Depuis le 17 décembre 2019, Rémi Meurin est officiellement candidat à la mairie de Tourcoing. Investi par le Rassemblement National, il présente une liste élargie, qui compte également des membres du Parti chrétien démocrate, fondé par Christine Boutin, de la Droite populaire de Thierry Mariani et des Républicains. Sans surprise, il se place en opposition totale au ministre candidat Gérald Darmanin et fait de la sécurité et des commerces en centre-ville les enjeux majeurs de sa campagne.

Le candidat de 25 ans, inconnu des Tourquennois il y a encore quelques mois, est un nouveau venu en politique. Après des études à Amiens, il a obtenu à Lille un master en droit et en sciences politiques, tout en s’engageant à plusieurs reprises auprès des chrétiens d’Orient . « Je suis parti au Liban au lendemain des attentats du Bataclan pour rencontrer des populations réfugiées », raconte-t-il. Le candidat a également travaillé comme collaborateur du groupe Front National au conseil régional de 2016 à l’été 2017 et a récemment enseigné le français à Bucarest (Roumanie).

L’image lissée du candidat a déjà été écornée, fin 2018, dans un reportage filmé du média Al Jazeera, qui avait infiltré le bar lillois La Citadelle. L’établissement est connu pour être fréquenté par de nombreux membres de Génération Identitaire, un mouvement radical d’extrême-droite ouvertement anti-immigration. Sur quelques images d’Al Jazeera, on pouvait distinguer Rémi Meurin déguster une bière au comptoir de La Citadelle.

« Je n’ai pas de passé », avait réagi le candidat auprès de La Voix du Nord. Aujourd’hui, il précise qu’il considère ces images comme un « détail » et qu’il s’était rendu dans ce bar « seulement par ouverture d’esprit ». Il ajoute : « Je ne suis pas d’extrême-droite. Je fais partie d’une nouvelle génération. Ne me parlez pas du passé du FN, je n’étais même pas né. »

Cette autobiographie édulcore un passé embarrassant. Selon notre enquête, Rémi Meurin a été membre actif de Génération Identitaire Picardie, participant à leurs rassemblements et opérations de tractage. En plein accord avec leur idéologie radicale…

Sur cette première photo retrouvée sur le site antifasciste La Horde, Rémi Meurin pose au centre (baskets blanches), un tract identitaire à la main. La scène se passe en novembre 2015 à Amiens, où le candidat a étudié les sciences politiques avant de partir à Lille. « Je n’ai fait qu’un bref passage à Amiens », expédie-t-il, visiblement gêné par cette période de sa vie.

Rémi Meurin apparaît également tout sourire sur cette deuxième photo (quatrième en partant de la droite), publiée le 25 mars 2016 sur le compte Facebook d’un certain Dylan, lui aussi militant identitaire. Sur ce cliché, le groupe tient le drapeau du symbole de Génération Identitaire.

Et ce n’est pas tout. Rémi Meurin ne s’est pas contenté de poser sur des photos. Nous avons retrouvé son ancien pseudo sur les réseaux sociaux, Mr Choove, dont les comptes Twitter et Facebook ont depuis été supprimés (NB : pour comprendre comment nous avons relié Rémi Meurin à ce pseudonyme, voir l’encadré « Méthodologie » en fin d’article). Un nettoyage bienvenu lorsqu’on brigue la mairie de la deuxième ville du Nord. Sur Twitter, Mr Choove se définissait alors comme « étudiant en sciences politiques, catho de souche et militant identitaire ». En 2013, il tweetait notamment sur « les méthodes efficcace [sic] de l’Aube Dorée pour nettoyer Athènes de la criminalité ».

Pour rappel, L’Aube Dorée est un parti grec néo-nazi. Exemple des « méthodes » louées par Mr Choove : le passage à tabac d’immigrants en pleine rue pour « nettoyer les quartiers d’Athènes », comme évoqué dans l’émission C dans l’Air, dont Mr Choove partage le lien.

Via ce compte Twitter, nous avons également pu remonter jusqu’à un blog : « Le blog de Mr Choove » et une chaîne Youtube, « bx lefrancais ». Sur cette chaîne, Mr Choove a publié des vidéos de la Manif pour Tous, des clips et trois vidéos tournées lors de la manifestation des identitaires européens, qui s’est déroulée à Vienne le 6 juin 2015. On retrouve des images de Rémi Meurin, chemise bleue et lunettes noires, à cette manifestation dans une vidéo de la web TV autrichienne WienTV.org.

Devant ces éléments compromettants, comment réagit le principal intéressé ? « Je n’ai aucun lien avec Génération Identitaire », affirme-t-il. Rémi Meurin assure ensuite n’avoir jamais visité Vienne de sa vie et refuse de s’exprimer sur les comptes de Mr Choove. Lorsque nous avons évoqué les photos et les vidéos où il est reconnaissable, il a maintenu ses positions : « Vous devez confondre ». Le candidat s’est ensuite emporté, nous considérant « pénibles », sans répondre plus avant à nos questions.

« Ce n’est pas un crime d’avoir été membre de Génération Identitaire. mais s’il l’a caché à la commission, cela poserait un problème »

De son côté, Sébastien Chenu, député RN du Nord et porte-parole du Rassemblement National, assure « croire en la bonne foi » de Rémi Meurin. Membre du bureau exécutif de la commission d’investiture nationale du RN, Sébastien Chenu dit avoir demandé au candidat, comme la procédure l’exige, s’il avait déjà fait partie d’un groupe identitaire. « Il a affirmé devant la commission qu’il n’avait aucun lien avec Génération Identitaire. C’est grotesque ! », tonne le député.

Le candidat aurait-il menti par omission à ses collègues ? Sollicité, Bruno Bilde, député RN du Pas-de-Calais et conseiller spécial de Marine Le Pen, affirme ne pas être au courant de la situation : « Ce n’est pas un crime d’avoir été membre de Génération Identitaire, mais s’il l’a caché à la commission, cela poserait un problème ». Jean-François Bloc, candidat FN aux municipales de Tourcoing en 2014, va plus loin : « Si ces accusations sont avérées, il faudrait qu’il se retire. De nombreux jeunes militants RN ne cachent pas leur adhésion aux idées de la prédominance de la civilisation européenne. La direction le tolère à mots couverts. » Marine Le Pen n’en a décidément pas fini avec la dédiabolisation.

Méthodologie Cette enquête a été principalement menée grâce à ce qu’on appelle l’OSINT (open source intelligence), une méthode de recherche centrée sur les sources disponibles librement sur internet. Comment nous avons retrouvé des photos de Rémi Meurin au sein de Génération Identitaire Picardie

Via une recherche Google Images, nous avons pu authentifier la première photo, sur laquelle Rémi Meurin tend un tract, via le logiciel Forensically. Pour vérifier que ce tract était authentique et qu’il ne s’agissait pas d’un montage, nous avons exploré le compte Twitter de Génération Identitaire Picardie @GI_Picardie, qui nous a confirmé que ce tract provenait bien des identitaires de Picardie. Nous avons découvert la seconde photo en fouillant parmi les « fans » de la page Facebook « Réveil Picard », la nouvelle page Facebook de Génération Identitaire Picardie. C’est ainsi que nous avons reconnu un certain Dylan de la première photo, et c’est sur son compte que nous avons trouvé la deuxième photo de Rémi Meurin avec un drapeau de Génération Identitaire. Comment nous avons relié Mr Choove à Rémi Meurin En explorant le compte Twitter des identitaires picards, nous avons découvert qu’une dizaine d’entre eux ont manifesté devant la mairie d’Amiens le 19 septembre 2015, une période où Rémi Meurin faisait justement partie du mouvement. Le compte Twitter partage deux articles traitant de cet évènement. Dans le premier, l’auteur citait un certain Rémi. Le deuxième papier comprenait un tweet d’un certain « Rem Choove » (Mr_choove) : « En première ligne ce matin avec @GI_Picardie pour refuser qu’Amiens devienne ville d’accueil pour clandestins ». Nous avons alors soupçonné ce fameux « Rem Choove » d’être un pseudo de Rémi Meurin. Le compte Twitter de Mr_choove a depuis été supprimé, mais nous en avons retrouvé des extraits sauvegardés sur le site Wayback Machine. Ce site archive les pages internet à la demande des internautes ; le compte Twitter de Mr_Choove y a été enregistré à trois reprises, en 2013, 2014 puis en 2016 avec différents noms associés. Compte Twitter de Mr Choove en 2013 (Nom de compte : Libéral_de19) Compte Twitter de Mr Choove en 2014 (Nom de compte : Rémi Choove) Compte Twitter Mr Choove en 2016 (Nom du compte : Rem Choove)

Grâce à ces extraits, nous pouvons voir que l’âge du détenteur du compte – 20 ans en 2016 – correspond. Rémi Meurin a aujourd’hui 25 ans d’après le compte Twitter de sa liste électorale « Unis pour Tourcoing ». Mr_choove dit également être étudiant en sciences politiques et être lié à la Picardie, comme Rémi Meurin. Enfin, le 22 novembre 2015, Mr_Choove assure dans un tweet être au Liban pour deux mois. Or Rémi Meurin a bien été au Liban pendant deux mois exactement à cette période, engagé auprès des Chrétiens d’Orient. Une information validée par l’article du Courrier Picard du 26 janvier 2016 et confirmé par le candidat lui même lors de l’un de nos entretiens. L’âge, les études, la Picardie, le voyage au Liban et les photos de profil forment donc un faisceau d’indices forts, permettant de relier le compte de Mr_Choove et donc le blog et la chaîne Youtube à Rémi Meurin, et ainsi à son passé de militant identitaire actif. Comment nous avons retrouvé la trace de Rémi Meurin à Vienne Rémi Meurin n’apparaît jamais sur les vidéos de la manifestation identitaire à Vienne postées sur sa chaîne Youtube. Rien de plus logique, s’il a filmé ces images. En revanche, nous le retrouvons sur une vidéo de la web-tv autrichienne WienTV.org datée du 6 juin 2015. Celle-ci montre des militants identitaires dans la même station de métro que la vidéo de Mr_Choove. A 0:40 secondes, un homme portant une chemise bleue, des lunettes de soleil noires et filmant avec son téléphone apparaît. Un véritable sosie de Rémi Meurin qui scande les slogans du groupe : « Europa, Jugend, Reconquista », « Europe, Jeunesse, Reconquête », un des mantras de Génération Identitaire. Les personnes qui l’entourent (une femme avec des lunettes sur la tête et un homme au t‑shirt gris) se trouvent également dans la vidéo de « bx le français » évoquée ci-dessus, associée au compte Mr_Choove et donc à Rémi Meurin.

