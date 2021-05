C’est une première qui n’a pas fait l’objet d’une grande publicité. Lors de la séance plénière des 9 et 10 décembre derniers, le Conseil régional des Hauts-de-France a examiné un rapport d’information faisant un point complet sur « l’ensemble des mandats et indemnités dont bénéficient (ses) élus ». L’effort de transparence n’est pas vraiment spontané car il est imposé par la loi du 27 décembre 2019 relative à « l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ». Mais les Hauts-de-France ont le mérite de s’être pliés à l’exercice avec une précision que toutes les régions n’ont pas cherché à atteindre.

Pour réaliser cet état des lieux, il a en effet fallu recueillir les données auprès de dizaines de collectivités extérieures. Premier travail de fourmi. Puis il a fallu les transmettre aux élus pour validation. « Cent d’entre eux ont répondu à cette sollicitation », précise le rapport. Autrement dit, soixante-dix élus ne l’ont pas fait. Mais le résultat est édifiant. Car le cumul des mandats y est la règle. Seuls 65 élus se contentent de leur seul mandat de conseiller régional et de l’indemnité de base afférente de 2 586 euros par mois.

Cumul à géométrie variable

La situation est toutefois très contrastée chez les « cumulards ». Il y a ceux qui ne remplissent qu’un mandat supplémentaire (36) ; et ceux, les plus nombreux, qui en ont deux en plus (50). Les grands cumulards, eux, émargent à plus de trois mandats extérieurs. Le rapport permet d'en dénombrer 19.

!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"])for(var e in a.data["datawrapper-height"]){var t=document.getElementById("datawrapper-chart-"+e)||document.querySelector("iframe[src*='"+e+"']");t&&(t.style.height=a.data["datawrapper-height"][e]+"px")}}))}();

Depuis une loi de 2014, le cumul des mandats locaux et nationaux est plus strictement encadré. Mais celui des [annexe link="mandats . . .