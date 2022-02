Le Losc pouvait-il laisser passer une si belle occasion d’étriller le Paris-Saint-Germain ? En janvier 2021, le club de la capitale était critiqué pour son déplacement en jet privé à Lens alors qu’il existe un TGV qui relie Paris à la sous-préfecture du Pas-de-Calais en à peine plus d’une heure. Dans un tweet railleur devenu viral, les Dogues se posaient en hérauts de la défense du climat, tout en rappelant, avec le hashtag #ClimateNeutralNow, que l’un de leurs objectifs était d’atteindre la neutralité carbone. Lille : 1, PSG : 0.

Un an plus tard, le fact-checking concernant les engagements environnementaux du Losc se révèle plus amer pour le champion de France en titre. Longtemps perçu comme un modèle dans ce domaine, le club lillois a revu ses ambitions à la baisse en se retirant discrètement du fameux programme Climate Neutral Now porté par la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (Ccnucc). « Ils ont notifié leur départ de l’initiative le 4 janvier 2022 », indique la Ccnucc à Mediacités.

« Angle marketing »

« La décision a forcément été prise avant ce 4 janvier », confie un ancien collaborateur des Lillois. Pourtant, moins de trois semaines plus tôt, le Losc assurait toujours la promotion de sa participation à Climate Neutral Now. Dans un communiqué publié le 17 décembre dernier, le club affichait encore une belle image accolant son blason au logo du programme, en insistant sur « son partenariat avec l’Onu ». Le Losc se dépeignait avec fierté en acteur « dynamique, responsable et engagé ».

Un refrain entonné avec le même entrain en janvier 2020, alors que les Dogues viennent de rejoindre l’initiative onusienne. Beaucoup d’observateurs, comme l’eurodéputée écologiste Karima Delli, s’enthousiasment alors de l’ambition des Nordistes à vouloir atteindre, « à terme », la neutralité carbone . Si, la même année, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) décerne au club le Prix de l’excellence environnementale, c’est d’ailleurs uniquement pour saluer ce projet, comme nous l’explique cette organisation.

Deux ans plus tard, l’abandon de Climate Neutral Now laisse un goût d’inachevé. Certains évoquent, à demi-mots, du greenwashing - écoblanchiment, en français : un procédé qui consiste à se donner une image trompeuse de responsabilité écologique. « Il est bien dommage qu'un club de cette importance en France et sur la scène européenne ne prenne pas conscience de la nécessité d'agir sur son empreinte carbone et ne voie ce sujet que sous un angle marketing », tacle un bon connaisseur du dossier. Les Dogues, de leur côté, minimisent et multiplient les euphémismes policés : « Nous ne nous sommes pas retirés de ce programme, mais menons une réflexion sur la suite à donner à notre engagement éco-responsable et à ce projet. »

Une réponse assez représentative du grand flou qui a toujours entouré la participation du club à Climate Neutral Now : le Losc n’a jamais communiqué de chiffres précis concernant ses émissions de gaz à effet de serre. Ni la société Muxia, qui a accompagné l’équipe dans l’évaluation de son empreinte, ni la Ccnucc n’ont accepté de divulguer les deux rapports annuels réalisés. « On ne publie que les bilans des participants entrés dans l'initiative à partir de mars 2021. Pour les autres, comme le Losc, il nous faut leur autorisation », signifie l’entité onusienne, qui n’a pas encore retiré le logo de l’équipe de son site internet.

15 000 euros de compensation carbone en 2020

Pourquoi tant de pudeur ? « Personne ne sait à quoi correspond une tonne de CO2 », défend un spécialiste du secteur. Pas simple non plus d’avoir un étalon clair. Certains bilans carbone prennent en compte la construction des infrastructures, dont l’empreinte grimpe du fait de l’utilisation de béton. D’autres non. Sans s’aventurer à donner des chiffres bruts « difficiles à interpréter », le Losc dévoile pour la première fois quelques proportions.

« Dans l’imaginaire collectif, l’empreinte carbone d’un club sportif serait principalement développée par le trajet en avion du groupe professionnel. Or, plus des deux tiers de l’émission de CO2 de nos activités sont générés par d’autres éléments, notamment par le déplacement des supporters vers le stade », indiquent les Lillois. Plutôt cocasse pour une écurie qui s’est gargarisée des voyages en train de ses joueurs…

Restent quelques données publiques plus précises, comme le coût du programme choisi par Lille pour compenser ses émissions. Les Nordistes ont opté pour le soutien à des fourneaux écoénergétiques au Malawi, censés remplacer les feux de cuisson traditionnels, gourmands en bois et toxiques. Chaque crédit carbone correspond à 1 tonne de CO2 et coûte 15 euros. « C’est un projet de bonne qualité à ce prix, avec un niveau d’exigence intéressant. On n’est pas dans du low-cost comme cela peut exister », juge Antoine Miche, président de l’association Football écologie France, qui travaille avec des effectifs professionnels et amateurs.

Fin 2020, le Losc a acheté 1 000 de ces crédits carbone liés à des fours au Malawi, soit 1 000 tonnes de CO2. À 15 euros la tonne, le Losc a donc dépensé 15 000 euros pour compenser ses émissions en 2020. Selon la Ccnucc, le club avait effectué une autre contribution pour le même montant l’année précédente. Une goutte d’eau pour le champion en titre, dont le budget s’élève à 147 millions d’euros cette saison - très loin des sommes nécessaires pour engager une politique écologique ambitieuse.

« Quinze ans de retard »

« La compensation carbone est un tour de passe-passe : j’émets du CO2, je paie quelqu’un d’autre pour réduire des émissions ailleurs et on fait comme si c’était moi qui diminuait mes émissions », illustre Augustin Fragnière, docteur en sciences de l’environnement, philosophe et enseignant-chercheur à l’Université de Lausanne, qui milite pour l’emploi du mot « contribution » qu’il juge plus adapté à la réalité que celui de « compensation ». En clair, aucun souci pour continuer à remplir des avions à l’occasion de matchs de Ligue 1 tant que les Malawites contrebalancent.

Au-delà du Climate Neutral Now, le Losc, qui compte Hyundai et Coca-Cola parmi ses partenaires, ne pourra pas uniquement miser sur son poulailler (5 kilos de restes alimentaires ingérés quotidiennement par ses gallinacés), le tri des déchets au centre d'entraînement de Luchin ou la pose de bornes pour véhicules électriques afin de verdir son quotidien.

« Plusieurs contraintes ne permettent pas de généraliser l’utilisation de transports terrestres »

Le club se défend d’un manque de bonne volonté, notamment sur la question des déplacements : « Plusieurs contraintes ne permettent pas de généraliser l’utilisation de transports terrestres : temps de trajet plus long, horaires non adaptés, destinations non desservies. » Le sport de haut niveau et ses cadences toujours plus élevées - un match presque tous les trois jours pour les Nordistes cette année - imposent donc l’avion comme une solution quasi naturelle.

Pendant longtemps, la question de prendre le train ne s’est même jamais posée. « Le football et le sport de manière générale ont commencé à se soucier des sujets environnementaux il y a six ou sept ans. Par rapport à d’autres entreprises, le foot a quinze ans de retard dans le domaine de la Responsabilité sociale des entreprises (RSE) », resitue Antoine Miche. Signe que la route est longue : en novembre, le club présidé par Olivier Létang a passé une annonce pour recruter un(e) chargé(e) de mission RSE… en alternance, et rattaché à la direction marketing et communication.

Balle aux instances

Les Dogues, qui ont aussi créé le ‘Losc fonds de dotation’ pour leurs activités RSE en 2020, sont contraints d’accélérer. Surtout s’ils veulent atteindre les objectifs fixés par la charte des 15 engagements éco-responsables des organisateurs d’évènements sportifs, qu’ils ont signée en décembre dernier avec le ministère des Sports. D’ici 2024, le club devra proposer 80 % d’alimentation dite durable, supprimer 95 % des trajets en avion réalisables en moins de 5h par d’autres moyens de transports, ou réduire 90 % du plastique à usage unique mis en circulation.

Contrairement à la précédente version (2017-2020, le Losc l’a paraphée en juin 2019), les signataires devront cette fois chiffrer leurs avancées. Avec des sanctions à la clé pour les mauvais élèves ? « On réfléchit collectivement à mettre en place quelque chose de plus contraignant ou incitatif, qui pourrait passer par une bonification ou une aide de l’État », précise Denis Lafoux, conseiller sport-santé et développement au cabinet de Roxana Maracineanu. Certaines aides sont déjà conditionnées au respect d’objectifs liés à la charte. Mais le ministère concède qu’il n’a, pour l’instant, pas de levier direct sur le Losc, celui-ci ne recevant pas de financement de la délégation interministérielle aux grands événements sportifs (Diges).

« Aux instances comme la Ligue de football professionnel de s’emparer de ces objectifs. On pourrait imaginer un bonus lié aux droits télé pour les clubs qui les atteignent. Ou un point en moins au classement si on prend l’avion pour un déplacement réalisable en moins de 5h en train », complète Eddy Klemenczak, consultant en organisation d’événements éco-responsables, notamment dans le sport. C’est la survie même du football professionnel qui est en jeu : « Dans un monde à +4°C, on pourrait avoir 66 jours d’activité sportive en moins par an », poursuit-il, citant un rapport de WWF.

L’état-major du Losc a peut-être eu le temps de méditer sur ces questions lors de son déplacement à Chelsea, mardi dernier, en huitième de finale de Ligue des Champions : le voyage a été effectué en Eurostar. Le club clame haut et fort sa volonté de « poursuivre [sa] dynamique [...] en soutenant des projets environnementaux/éco-responsables au plus proche de [son] territoire, de [ses] supporters ». Tout en reconnaissant discuter actuellement avec l’Onu de son intégration au sein d’un autre programme climatique, l’UN Sports Framework for Climate Action, qui vise une nouvelle fois « à s’engager sur le chemin de la neutralité climatique »… sans obligation ni contrainte.