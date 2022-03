Les travailleurs sociaux de l'Unité territoriale de prévention et d'action sociale (UTPAS) de Lille-Vauban, service du Département du Nord, reprennent aujourd'hui leur poste après trois semaines d'arrêt. Le public sera accueilli uniquement sur rendez-vous durant cette semaine de reprise. Le libre accès devrait être peu à peu rétabli dans le courant de semaine prochaine. Certains salariés disent revenir dans leurs bureaux avec une boule au ventre, trois semaines après avoir exercé leur droit de retrait total. Tous ont en tête l'événement tragique qui est survenu au 4e étage de l'unité. Le 25 février dernier, une réunion se tient là entre une partie du personnel, des cadres et une responsable hiérarchique dépêchée expressément. Ordre du jour : tenter de trouver une solution aux problèmes d'encadrement pointés dans l'antenne.

Les salariés dénoncent des pratiques managériales brutales, un manque de considération voire du mépris, une surcharge de travail, un dysfonctionnement général du service. Le malaise est sensible et l'échange est vif. Brusquement, une des travailleuses sociales se lève. « Je l'ai vue ouvrir la fenêtre après qu'on lui a demandé sèchement de se taire, se souvient Nadège*, assistante sociale, présente ce jour-là. Je pensais qu'elle avait besoin de prendre un peu l'air. D'un coup, son regard s'est voilé et elle ne répondait plus aux sollicitations. Il s'en est fallu de peu qu'elle ne se défenestre. » La travailleuse sociale est rattrapée de justesse par un collègue.

« Nous étions tous bouleversés et choqués, poursuit Nadège. Mais ce qui est très grave, c'est que la hiérarchie nous a demandé de la calmer, de ne pas appeler les secours et de reprendre la réunion. » Les salariés alerteront quand même les pompiers ainsi que le Samu... Quelques jours plus tard, une cellule d'écoute est mise en place par le Département et la médecine du travail est sollicitée ; 38 travailleurs sociaux sur un effectif total de 54 personnes font valoir leur droit de retrait total. Pendant trois semaines, les habitants des quartiers de Bois-Blancs, de Wazemmes et de Vauban-Esquermes désirant solliciter les services de l'UTPAS (l'aide sociale à l'enfance, la protection maternelle et infantile et le service social départemental) ont donc trouvé portes closes. Seul un accueil téléphonique était assuré.

De multiples alertes

« On se sent tous coupables vis-à-vis de notre collègue, poursuit Nathalie*, également assistante sociale. Elle avait eu une altercation assez violente il y a quelques mois avec la hiérarchie. On aurait déjà dû réagir. Nous sommes tous dans le même état qu'elle, on aurait pu tous vriller à un moment ou un autre, d'une manière ou d'une autre. » Ce que regrettent les équipes, c'est que les alertes adressées à leur employeur n'aient pas été prises en compte. « Cela fait plus d'un an que nous faisons remonter les problèmes à la direction », souligne Olivier Treneul, porte-parole du syndicat Sud. Contacté, le Département nous a indiqué qu'il « ne communiquera pas sur ce dossier ».

Dans un rapport d'enquête du CHSCT (Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail) rédigé par les représentants de Sud, que Mediacités a pu consulter, on apprend que plusieurs personnes sont en arrêt maladie ; certaines sont suivies par une psychologue du travail. Beaucoup témoignent du mépris et de l'isolement auxquels elles ont dû faire face. Stéphanie*, assistante sociale, et ses collègues datent le début des difficultés à 2020 avec l'arrivée d'un nouveau chef de service, et leur amplification un an plus tard avec celle d'une nouvelle responsable. « Dès lors, l'organisation des services a été modifiée sans que nous soyons consultés au préalable, ni même informés des changements, explique-t-elle. Et des injonctions paradoxales ont compliqué notre travail quotidien. »

rapport-enquête-CHSCT-DGI-Lille-Vauban



Le service au public directement affecté

Lorsque les familles sollicitent une aide financière par exemple, le travailleur social de l'UTPAS leur demande un certain nombre de pièces et accompagne le dossier d'une note à l'intention de sa hiérarchie. « Pour une même aide, les pièces exigées n'étaient pas les mêmes selon le bon vouloir des supérieurs, se désole Stéphanie. Parfois, on nous disait que telle pièce était nécessaire et parfois on nous reprochait d'avoir versé cette même pièce au dossier. Il arrivait aussi qu'on nous demande d'être très intrusifs dans la vie des gens sur des aspects qui n'étaient pas en lien direct avec la situation. Personne ne vient solliciter une aide avec fierté ou par gaité de cœur. Nous qui les recevons sommes convaincus du bien-fondé de leur demande. »

« Toutes nos préconisations étaient systématiquement remises en question »

Les travailleurs sociaux rapportent une autre pratique entravant leur travail : les multiples corrections de leurs notes par la direction. « Toutes nos préconisations étaient systématiquement remises en question, regrette Nadège. La responsable corrigeait nos écrits comme si nous étions à l'école, en pointant les fautes d'orthographe et de syntaxe. Elle avait toujours quelque chose à redire. Et ces allers-retours sur la forme retardaient de deux, voire trois semaines, la décision d'accorder une aide alors qu'avant, cela pouvait être réglé en quelques jours. »

Cécile*, assistante sociale, a trouvé une parade. « Mes écrits étaient systématiquement retoqués. Je me sentais infantilisée. La responsable voulait qu'on écrive tous dans son style. Cela fait plus de dix ans que j'exerce ce métier, mes notes n'avaient jamais posé de problème auparavant. Même les juges qui les lisaient ne me faisaient jamais de remarques. Pour éviter de rallonger le délai de traitement, je sous-traitais, c'est-à-dire que dès que j'avais une famille qui sollicitait une aide, je l'envoyais à ma collègue dont les écrits passaient mieux. »

Un risque pour les populations les plus fragiles

Plus inquiétantes encore : les répercussions directes sur les enfants placés ou à placer, publics les plus fragiles. Car ces navettes syntaxiques étaient aussi la règle lors d'une demande de protection d'un mineur. « Les rapports de signalement sont susceptibles d'être lus par les familles ou les enfants. Lorsque je les rédigeais, je veillais à ce qu'ils soient accessibles et je choisissais des mots facilement compréhensibles. Ça ne convenait pas à la responsable », rage Nathalie. Les témoignages sont accablants quant à l'issue de ces rapports. « La hiérarchie allait jusqu'à nous demander de changer nos préconisations de mise à l'abri d'enfants arguant qu'elle n'était pas d'accord avec nos conclusions alors qu'elle n'avait jamais rencontré les familles. Cela faisait plusieurs mois qu'on se disait tous qu'il y allait avoir un drame, soit chez nous avec une collègue en souffrance, soit du côté des publics concernés par la protection de l'enfance. »

Dans le rapport d'enquête que Sud a rédigé pour le CHSCT et qu'il a remis au Département, une travailleuse sociale raconte : « La hiérarchie nous demande de taire en audience des graves éléments de danger transmis par un partenaire et refuse d’assumer cette décision en audience. » Ou encore : « un rapport peut être retoqué jusqu’à 11 fois, certaines corrections de la responsable interviennent sur ses propres modifications. »

Face à ces situations, les salariés décrivent une perte du sens de leur travail. Sabine*, également assistante sociale, a préféré se mettre en arrêt maladie. « Comment aider des gens qui ne vont pas bien quand soi-même on va mal, se demande-t-elle. On est obligé de se battre en permanence pour exercer notre métier. Et on doit rappeler sans cesse à l'institution les besoins des populations alors que c'est la raison d'être d'un service médico-social. » Le personnel de l'antenne demandait une mesure d'éloignement des cadres qu'ils estiment responsables des dysfonctionnements. « Dans un premier temps, le Département a refusé arguant qu'il ne prendrait pas de décision en urgence. Mais finalement, jeudi 17 mars, il nous a indiqué que ces deux personnes ne remettraient plus les pieds dans la structure », précise Olivier Treneul, de Sud.

« Il y a une violence systémique et un vrai problème de management au sein du Département. »

Après trois semaines de fermeture, les travailleurs sociaux redoutent une surcharge de travail considérable. « Nous étions déjà en épuisement professionnel. Depuis le 25 février, nous sommes nombreuses à avoir des difficultés à dormir. Tout ce qu'on souhaite, c'est de reprendre le travail dans de meilleures conditions », espèrent Sabine et ses collègues. L'éloignement des deux cadres incriminés calme les tensions mais ne règle pas le problème, assure Olivier Treneul. « Le sentiment de soulagement des collègues ne fait pas disparaître leur colère car l'employeur ne reconnaît pas l'alerte DGI [danger grave imminent, NDLR] ; il prend une mesure de mise à distance de ce danger. Il y a une violence systémique et un vrai problème de management au sein du Département. Depuis plusieurs années, ces violences se renouvellent et se multiplient. Et l'employeur minimise et nous inonde de discours bienveillants et idylliques. » On attend à présent une prise de position officielle du département du Nord.

*prénom modifié