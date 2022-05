«Meilleure bière du monde ». En lançant une rapide recherche sur Google avec ces termes, cinq des huit premières pages référencées renvoient vers des articles de médias français. Tous titrent sur le sacre d’une même bière : l’Anosteké blonde. Produit phare de la Brasserie du Pays Flamand, implantée sur les communes de Merville et de Blaringhem (Nord), cette bière s’est très officiellement vue décerner le prix de « Meilleure bière blonde du monde » lors de l’édition 2021 des World Beer Awards. Depuis, elle bénéficie d’un référencement en ligne à faire rêver les brasseurs du monde entier. Si le titre est prestigieux et offre un joli coup de publicité à la petite brasserie nordiste, notre longue et minutieuse collecte de données montre que toutes les récompenses distribuées à l’occasion de ce célèbre concours ne se valent pas. Loin de là…

Un concours à la renommée internationale

Les World Beer Awards sont organisés chaque année par la maison d’édition anglaise Paragraph Publishing Ltd. Créée en 1998, l’entreprise édite le magazine Whisky et d'autres revues de spiritueux. Depuis une quinzaine d’années, elle organise des compétitions internationales récompensant les meilleurs alcools, vins, cidres et bières. C’est ce dernier concours, connu sous le nom de World Beer Awards, qui fait depuis plusieurs années la renommée de la société britannique.

