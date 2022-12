Une forêt interdite en plein cœur de Lille

Les promeneurs passent devant sans même y prêter attention. Pourtant, l'île Derborence n’est pas là d’hier… Elle est implantée au cœur du parc Matisse, à Lille, depuis 1995. Mais alors, pourquoi est-ce que personne n’en a connaissance ? « C’est un lieu secret », lâche comme une confidence l’adjoint lillois à la nature Stanislas Dendievel. Et pourtant, beaucoup brûlent d'envie de pénétrer dans cette enclave interdite.

Les traces de piolet sur ses parois montrent que certains amateurs de sensations fortes ont déjà tenté des incursions. Ont-ils réussi à gravir les sept mètres qui permettent de pénétrer dans la plus ancienne forêt urbaine de Lille ? Mystère. Même les employés de la ville et les chercheurs en écologie ignorent tout ou presque de son histoire.

Seuls quelques initiés savent de quoi on parle. À savoir : une forêt de deux hectares nichée à sept mètres de haut, à deux pas de Lille Europe, et reprenant toutes les caractéristiques d’une forêt primaire. Des branches qui poussent dans tous les sens et qu’il faut écarter pour pouvoir passer. Des brindilles qui craquent sous nos pas… Et pas un bruit. On est ailleurs, dans un autre univers. En plein centre de Lille.