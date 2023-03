«L’immeuble qui s’effondre, ça fait des années qu’il est dans un sale état. » Les résidents de la rue de Wazemmes, à Moulins, sont unanimes : le numéro 18 est comme ça depuis longtemps. Voilà au moins deux ans, en tout cas, qu’il n’est plus occupé, au point d’être souvent squatté. Une véritable éternité aux yeux des riverains… Les morceaux de murs qui tombent au sol, d’ailleurs, ils ne les regardent même plus. « Cet immeuble, je l’ai toujours connu ainsi, confirme l’un d’entre eux. Mais, avant l’effondrement rue Pierre Mauroy, personne ne faisait rien. »

Plus de 200 signalements

C’est bien là le noeud du problème. Car les habitants du quartier ont l’impression d’avoir été délaissés. Pour eux, les services municipaux n’ont commencé à s’intéresser à leur cas qu’à la suite du drame du 12 novembre. De fait, le traumatisme a provoqué une vague de signalements d’immeubles censés être sur le point de s’effondrer. Plus de deux cents, de source municipale. Dans le même temps, la mairie de Lille a pris pas moins de 31 arrêtés de mise en péril

31 arrêtés de péril depuis novembre

Voici la liste des adresses concernées par des arrêtés de péril imminent pris par la municipalité de Lille depuis l'effondrement de deux immeubles, au 42-44 de la rue Pierre Mauroy, le 12 novembre 2022 : 18 rue Peterinck; 12 rue des Sarrasins; 30 rue le Pelletier, 30 à 36 Rue Pierre Mauroy, 40 à 44 Rue Pierre Mauroy, 17 avenue Eugène Varlin, 51 rue de la Clef, 5 rue des Tanneurs, 40 à 44 rue Jacquet à Lomme, 16 rue Diderot; 28, 30 et 32 rue Le Pelletier, 72 rue de la Justice, 41-43, 49 rue Louis Faure, 46-48 rue de la Monnaie, 31 rue De la Monnaie, 60 . . .

