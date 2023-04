Avec un taux de pauvreté de 42 %, Roubaix subit tous les jours les conséquences d’un chômage de masse qui touche plus de 30 % de sa population en âge de travailler. C’est dire si la mise en place d’un dispositif Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZC) est espérée. La Ville y travaille depuis plus de trois ans et espérait faire partie des nouveaux territoires habilités par le ministère du travail. Ce ne sera pas encore pour cette fois. Le 24 avril, sa candidature a été une nouvelle fois placée sur liste d’attente. Au cabinet du maire, on indique « prendre acte » et travailler à « produire quelques ajustements. »

Découvrez Mediacités gratuitement pendant 48h Profitez de deux jours pour lire cet article et parcourir tous nos autres contenus :

En renseignant votre adresse e-mail, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.

Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse e-mail à des tiers. En cas d'échec, écrivez à contact@mediacites.fr Accédez aux 4 éditions de Mediacités gratuitement (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse) pendant 48 heures

Découvrez un média 100% indépendant et sans aucune publicité Notre survie dépend de vous Un journalisme local indépendant, sans publicité, avec chaque semaine des enquêtes introuvables ailleurs : voilà ce que vous propose Mediacités. En vous abonnant aujourd’hui, vous pouvez faire la différence.

Je m’abonne Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)

100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Résiliation facile à tout moment Déjà abonné ? Je me connecte