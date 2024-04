Mais que s’est-il donc passé le 20 février dernier sur l’aire des gens du voyage de Wattignies, au sud de Lille ? Anne Voituriez n’y va pas par quatre chemins. La vice‐présidente à l’Habitat de la Métropole de Lille (MEL) évoque un « incident grave » intervenu lors d’une expulsion sensible de familles occupantes sans droit ni titre.

L’élue évoque des « menaces de mort proférées par les familles à l’encontre de la MEL et de son huissier » et un contexte de très fortes tensions « attisée par l’Atelier populaire d’urbanisme (APU) du Vieux Lille et de la Confédération nationale du travail (section révolutionnaire et anarchiste), présents à la demande des personnes soumises à expulsion ». Choqués, les agents de la MEL auraient fait valoir leur droit au retrait et deux plaintes pour violences verbales auraient été déposés contre des membres de la communauté des gens du voyage. Une situation inadmissible qui ne resterait donc pas sans conséquence.