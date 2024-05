« Tous les jours, je me disais : “tu paies trop ta mutuelle” », raconte Vincent Dutailly, un Lillois de 53 ans. Jusqu’à peu, le quinquagénaire sortait tous les mois 120 euros de sa poche pour financer sa complémentaire santé. « Elle ne me servait vraiment à rien, à part pour payer mes lunettes », se souvient‐il. Aujourd’hui, le montant de sa mutuelle a fondu : il ne débourse que 54 euros par mois. « Je suis moins remboursé pour mes lunettes, mais avec les économies que je vais faire chaque mois, je pourrai mettre de côté pour m’en acheter ! », calcule‐t‐il.

Pour changer son contrat, Vincent Dutailly a pris rendez‐vous avec l’association MISS (Mission santé sociale), chargée par la ville de Lille de mettre en place l’action « Mutuelle pour tous ». Sa raison d’être : lutter contre le renoncement aux soins. « Un Lillois sur quatre est aujourd’hui sans mutuelle, détaille la mairie dans son communiqué de presse. 26 % des assurés sans mutuelle sont des personnes de 85 ans et plus. Ce chiffre grimpe à 30 % chez les 20 à 44 ans et notamment les plus jeunes d’entre eux. »