Depuis 2021, la Métropole présidée par l’écologiste Bruno Bernard a déployé plus de 2000 points de collecte des biodéchets des habitants. Trois lecteurs de Mediacités s’interrogent sur le coût écologique et économique du dispositif.

Question de Julien : « Suite au déploiement des bornes à compost dans la métropole de Lyon, le choix de la collecte systématique en camion n’a‐t‐il pas un impact écologique important (augmentation des circuits de collecte et donc des gaz à effet de serre) ? » Question de Muriel : « Combien coûte annuellement la collecte des biodéchets via les bornes à compost à Lyon ? » Question de Thomas : « Est‐il vrai que le 7e arrondissement de Lyon a servi de zone test pour le recyclage des biodéchets à Lyon ? Si oui, où pouvons‐nous trouver les résultats de ce test avant le déploiement ? »

Chers Julien, Muriel et Thomas,

Merci pour vos questions. Nous les avons rassemblées au sein d’un même article puisqu’elles renvoient toutes à la collecte des biodéchets déployée par la métropole de Lyon. Un sujet à la fois écologique et économique (on y reviendra), comme vous le pointez, Julien et Muriel, mais également hautement politique. Commençons par là.

Depuis septembre 2021, les écologistes arrivés aux manettes du Grand Lyon un an auparavant, ont parsemé les trottoirs ou les places de stationnement de grands cubes marron avec couvercle et pédale : des bornes à compost. Le principe : les habitants y déposent volontairement leurs biodéchets – épluchures de légumes, marc de café et peaux de bananes mais aussi carcasses de poulet ou coquilles de moules – avant qu’ils soient collectés et transformés en compost sur …