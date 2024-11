Les mains enfoncées dans les poches de son anorak bleu, le regard sombre et le pas lent, Florian Vertriest arpente les rues de son quartier, l’Alma, tout près de la gare de Roubaix. En pleine rénovation urbaine, la cité ouvrière de briques rouges est devenue, au fil des mois, une citadelle assiégée.

Elle est le théâtre de « la lutte urbaine la plus importante depuis vingt ans », selon le politiste spécialiste des quartiers populaires Julien Talpin. Le symbole, scruté depuis les quatre coins de la France, du dialogue impossible entre ceux qui décident de transformer un quartier… et ceux qui y vivent.

L’an passé, une longue palissade de béton haute de 2,5 mètres de haut a été installée pour protéger les ouvriers sur le premier chantier de démolition, au n°165 de la rue de l’Alma. Les travaux ont été suspendus pendant sept mois après plusieurs épisodes de violences envers des ouvriers ainsi que d’importantes dégradations de matériel.

Surveillance policière XXL

Depuis le 4 novembre – afin de permettre au chantier de reprendre – la répression s’est intensifiée. Mobilisés par dizaines, des policiers, des CRS et des équipages de la BAC (brigade anticriminalité) quadrillent vingt‐quatre heures sur vingt‐quatre les rues du quartier.

Certains agents sont postés sur les toits, quand d’autres patrouillent dans les coursives ou guettent aux fenêtres des appartements. Le 7 novembre, sitôt la nuit tombée, plus d’une dizaine de camions de CRS ont pénétré dans le quartier pour se garer en file indienne, comme pour un jour de grande manifestation. L’un des axes principaux du quartier, la rue Archimède, est depuis coupée à la circulation.

« Tous les matins, on se réveille en se demandant s’il y a eu un problème sur le chantier pendant la nuit. C’est terrorisant », confiait il y a un an à Mediacités Maxime Bitter, le directeur‐général de Lille Métropole Habitat (LMH). À nouveau sollicité pour cet article, le bailleur social et propriétaire du premier immeuble à démolir reste, cette fois, silencieux. Tout comme 3F Notre Logis, l’autre grand bailleur du quartier, lui aussi concerné par des destructions de logements, pas encore mises en œuvre.

Un projet que la mairie refuse de remanier

La démonstration de force a le mérite de clarifier les discours : l’Etat et le maire (divers‐droite) de Roubaix, Guillaume Delbar sont déterminés à (re)lancer le programme de renouvellement urbain validé dès 2020 par toutes les parties prenantes.

Projet verrouillé

Après une période de concertation menée par la mairie de Roubaix, la métropole européenne de Lille et les bailleurs sociaux (LMH, Vilogia, et 3F) dès décembre 2017, le projet de rénovation urbaine de l’Alma a été validé par l’agence nationale …