Chambre d’agriculture du Nord‐Pas de Calais : les raisons d’une faillite

« Attention, trous en formation. » Les agriculteurs et les tracteurs sont venus nombreux ce lundi 25 novembre devant le siège de la Chambre interdépartementale d’agriculture du Nord‐Pas de Calais. Avec ironie, ils ont détourné un panneau de signalisation pour dire leur indignation. Car les « trous » dont il est question ne sont pas ceux de la chaussée, mais bien ceux des comptes de l’institution censée les protéger.

« On travaille comme des forcenés pour joindre les deux bouts et, pendant ce temps, la chambre creuse son trou. Si dans nos fermes on avait une gestion aussi calamiteuse, on aurait déjà disparu. Ils sont passés où les 2,2 millions d’euros ? », enrage Samuel Ringard, propriétaire d’une exploitation laitière. Le vice‐président de la Coordination rurale (CR) dans le Pas‐de‐Calais pointe le déficit prévisionnel pour l’année 2024 de la chambre d’agriculture interdépartementale, une information révélée par La Voix du Nord et Le Canard Enchaîné fin septembre.