Jardins familiaux de Tourcoing : la mairie rétropédale et autorise la création d’un parc commercial

Une douzaine de personnes ont bravé le froid et la pluie pour manifester devant la mairie de Tourcoing et interpeller les élus locaux en marge du dernier conseil municipal de l’année, ce 9 décembre. Sur leurs pancartes, on peut lire : « la nature n’est pas à vendre », « des potirons, pas de béton ». Les habitants, réunis au sein du collectif « Défense des Jardins de Tourcoing », contestent le permis de construire prévoyant le remplacement des Jardins Familiaux de la rue des Martyrs par une zone commerciale. « Ils sont là depuis cinquante ans ! Les jardins, c’est toute une histoire, un cadre de vie, de la convivialité », rappelle une tourquennoise, qui a grandi juste en face des parcelles, où elle avait l’habitude de récolter des légumes.

Le conflit a d’abord germé entre la Fédération nationale des jardins familiaux et sa branche locale de Tourcoing, comme le racontait Mediacités il y a deux ans déjà. Ayant perdu la main sur la gestion des parcelles de la rue des Martyrs, la Fédération nationale, propriétaire du terrain, décide à l’époque de signer un compromis de vente avec un promoteur immobilier. A la clé : 2,1 millions d’euros ! Le projet du quartier de Pont‐Rompu baptisé « Les Jardins d’Eden » prévoit l’installation de commerces, de restaurants et même d’une crèche. La société immobilière espère profiter de la fréquentation de la zone commerciale voisine, Promenade de Flandre, et de sa centaine d’enseignes.