«Ça fait 48 ans que je vis ici », raconte Fatma d’une voix calme, enfoncée dans son fauteuil, un mug à la main. Dans sa petite maison, au nord de Tourcoing, flotte une odeur de café chaud. Sur le canapé, un gros chat sommeille. On aperçoit un petit coin d’herbe par la fenêtre, et quelques arbres. « Ce sont des figuiers, sourit-t-elle, pas peu fière. J’ai aussi un abricotier et un noyer ! »

Lorsqu’elle a emménagé avec son mari Slimane, il y a 48 ans, « c’était la campagne. Il y avait des champs de pommes de terres, de betteraves, de maïs. On avait deux fermes près de chez nous. Et c’est tout. » Puis, la promenade de Flandres et sa flopée de magasins ont débarqué au coin de sa rue, en 2017. « Ça nous a fait un coup, on ne pouvait rien y faire ! Avant, on avait la nature, aujourd’hui, on a Kiabi et Leroy Merlin ». Seule consolation pour Fatma et Slimane, les jardins familiaux de la rue des Martyrs, situés juste en face de leur maison. « Mon mari a eu un jardin pendant 30 ans, se remémore-t-elle, avec nostalgie. C’est le patrimoine du quartier. »

Quand nous rencontrons Fatma, en janvier 2022, les 14 000 mètres carrés de jardins familiaux de la rue des Martyrs sont inaccessibles. Un gros cadenas et de larges chaînes enserrent l’entrée. Certains en ont profité pour jeter leurs déchets par-dessus les grilles. Un matelas a pris possession d’une parcelle de terrain et gît, inerte, sous la pluie.

Quelques mois plus tôt, début septembre 2021, Fatma et la cinquantaine de jardiniers amateurs qui cultivaient des légumes rue des Martyrs ont assisté, impuissants, à l’arrivée d’un bulldozer. Les grilles ont été scellées ; les habitants priés de quitter les lieux. « Ça faisait bientôt neuf ans que j’avais mes jardins. Au début du mois d’août, on a appris qu’on devait partir », se désole Cathy Vandamme, ancienne jardinière. « C’est vraiment dégueulasse !, renchérit son compagnon Guy Lemaire. Ils nous ont vraiment pris de court ! Ils nous ont virés comme des malpropres… » À l’origine de l’expulsion : un conflit vieux de dix ans, où s’entremêlent guéguerre associative et histoires de gros sous.

« Quand un locataire ne paie pas ses loyers, vendez votre maison et vous serez tranquille ! »

Tout commence en 2010 lorsque Fabien Quique, membre de l’Association des jardins familiaux de Tourcoing (AFJT) — qui gère 1 000 parcelles à Tourcoing, Wattrelos, Mouvaux et Bondues — devient administrateur du terrain situé rue des Martyrs. Très vite, il explique avoir découvert « un gros dysfonctionnement administratif » au sein de l’association. Un problème de statut concernant ses membres et leur droit de vote, remettant en cause la légitimité du président de l’époque, Pierre-Bernard Vercoutere. Fabien Quique s’empare peu à peu de la gestion des terrains, jusqu’à en exercer le contrôle total. Il crée alors son propre organisme : l’Association des jardiniers de Tourcoing. L’intéressé assume, sans ambages, « un coup d’État associatif ». Dorénavant, les cotisations des jardiniers (55 euros par an et par parcelle) sont reversées à son association plutôt qu’à l’AFJT.

Résultat : Pierre-Bernard Vercoutere se retrouve privé de terrains et de recettes financières. Selon le calcul de Mediacités, le manque à gagner se situe entre 2 050 et 5 050 euros par an. « On s’est retrouvés dépouillés injustement des pouvoirs qu’on avait sur le terrain », confie-t-il. Le conflit se prolonge jusque dans les tribunaux et l’association de Fabien Quique est condamnée à quitter les lieux en 2016. Mais le « squatteur », comme l’appelle son rival, refuse de partir. C’est alors que le président de l’AFJT a une idée lumineuse.

« On s’est dit : "Tiens, si on vend le terrain, Fabien Quique ne va plus nous embêter ! Quand un locataire ne paie pas ses loyers, vendez votre maison et vous serez tranquille ! » Le 7 juillet 2016, un document clé est alors signé : un compromis de vente entre la Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs, qui possède des terrains un peu partout en France dont ceux de Tourcoing, et la société Conseil Aménagement Promotion Gestion. Montant estimé de l’opération : 2,1 millions d’euros. Le promoteur entend installer sur la parcelle une crèche, un restaurant, un supermarché bio, un parking et des bureaux. Seulement, la transaction peut se faire à une condition : d’après le compromis de vente consulté par Mediacités, les jardins de la rue des Martyrs devront être relocalisés un peu plus à l’ouest de Tourcoing, rue de Linselles, sur le terrain de la ferme du Clinquet appartenant à la famille Droulez.

Les terrains qu'on ne veut plus acheter

Pour mener le projet à bien et couler du béton à l’emplacement des jardins, il est nécessaire de faire sauter les règles administratives qui protègent le terrain des Martyrs — le plan local d’urbanisme (PLU) de la Métropole européenne de Lille (MEL) y interdisait « l’urbanisation et l’imperméabilisation ». En 2016, le conseil municipal propose ainsi à la Métropole de retirer le statut « JF », jardins familiaux, des 72 parcelles situées rue des Martyrs.

« La ville a soutenu ce projet parce qu’elle voulait permettre à l’association locale de développer des activités pédagogiques sur la ferme Droulez. Pour cela, il lui fallait des subsides financiers », a justifié l’adjointe à l’urbanisme Isabelle Mariage-Desreux lors du conseil municipal du 11 décembre dernier. Car le rachat de la ferme Droulez devait notamment permettre d’ouvrir un jardin à destination des enfants. « On avait un projet tourné vers l’environnement. Un projet magnifique qui était financé par la vente du terrain des Martyrs », décrit l’ancien président de l’AFJT, Pierre-Bernard Vercoutere.

Mais au sein de la fédération nationale, le projet divise. À tel point que le président est conduit à démissionner en 2017. Il sera remplacé par l’actuelle présidente, Patricia Despesse, qui change de cap : elle ne souhaite plus acheter la ferme du Clinquet. En tout cas, pas entièrement. Or, « à ce moment-là, la famille Droulez voulait vendre l’ensemble de sa propriété à un seul acheteur. Le prix exigé était par ailleurs très au-delà de la valeur de la propriété », explique Béatrice Ladrange, administratrice à la fédération nationale. « On aurait dû vendre un terrain supplémentaire pour financer le projet de l’AFJT. C’est pour cela qu’on a renoncé à acheter la ferme Droulez », complète Jean Russo, directeur de la fédération. Selon lui, le coût du projet, travaux compris, dépassait le produit de la vente rue des Martyrs.

Alors que le déplacement des jardins rue de Linselles est avorté, il devient impossible de respecter le compromis de vente. Or, le document l’écrit noir sur blanc : le terrain de la ferme Droulez devait être acheté avant le 31 juillet 2017. Pour ne rien arranger aux négociations, l’ancien propriétaire de la ferme du Clinquet, Jean-Noël Droulez, décède en novembre 2020. Contactée par Mediacités, sa fille, Angélique Droulez, botte en touche : « Je n’ai aucune information à vous apporter. Je ne vous en dirai pas plus parce que je ne peux pas m’exprimer », nous explique-t-elle par téléphone.

La « pieuvre du Nord »

En conflit avec l’AFJT, dont elle est loin de partager les ambitions pédagogiques, et fatiguée du conflit qui oppose Fabien Quique à l’AFJT — Patricia Despesse surnommera le dossier de la rue des Martyrs la « pieuvre du Nord » —, la fédération reprend le contrôle du terrain en janvier 2021. L’AFJT est alors évincée de la gestion des 72 parcelles du jardin des Martyrs.

Neuf mois plus tard, la cinquantaine de jardiniers qui cultivent leurs légumes sur le terrain de la rue des Martyrs sont priés de quitter les lieux. « Juridiquement parlant, ils étaient considérés comme des squatteurs. Il nous fallait libérer le terrain », justifie Béatrice Ladrange. Et pour cause : le permis de construire de la zone commerciale rue des Martyrs, déposé en 2018, arrive à échéance le 17 septembre 2021. Pour qu’il reste valable, les travaux doivent commencer avant cette date. « Le bulldozer a simplement arraché un peu de végétation et puis il est parti », se souvient Naziha, du collectif Défense des jardins à Tourcoing, qui a demandé l’annulation du permis de construire.

« Je n’aime pas qu’on se fasse avoir »

Après huit mois de blocage total et près de dix ans de conflits, la mairie finit par taper du poing sur la table le 5 mars 2022. Les élus proposent, lors du conseil municipal, de changer le PLU une nouvelle fois pour y remettre l’indice « JF » (jardins familiaux). Le même indice qu’ils avaient retiré quelques années auparavant pour permettre la vente du terrain.

Alors, pourquoi un tel rétropédalage ? Selon la maire de Tourcoing, Doriane Bécue, le permis de construire déposé sur le terrain des Martyrs est effectivement caduque : « Entre septembre et aujourd’hui, il n’y a eu aucune ouverture de chantier. Il n’y a eu aucun travaux qui ont démarré. » La situation de blocage entre la ferme Droulez et la fédération nationale n’arrange rien. « Nous n’avons pas de garantie de compensation des 14 000 mètres carrés rue des Martyrs sur le site Droulez. Ce qui n’est pas acceptable. Je n’aime pas qu’on se fasse avoir. »

Lors du conseil municipal, les élus de la majorité ne mâchent pas leurs mots. La famille Droulez est accusée de vouloir « se faire un max d’argent », quand la fédération nationale est soupçonnée de « se faire des sous » grâce à la vente du terrain.

« C’est n’importe quoi », réagit Jean Russo, qui a été informé de la décision de la mairie par Mediacités. « La fédération n’a pas besoin d’argent. Par contre, on ne souhaite pas en perdre », explique le directeur de la fédération, qui se dit « surpris et très énervé » du revirement de la mairie de Tourcoing.

La décision de la mairie fait cependant le bonheur du collectif Défense des jardins de Tourcoing : « On ne crie pas victoire, on ne va pas se faire avoir une fois de plus », tempère cependant Naziha. « Il ne faut pas prendre la décision évoquée au conseil municipal comme argent comptant, soutient aussi Jean Russo. Dans la réalité, changer un PLU ce n’est pas facile. Un compromis de vente a aussi été signé. » Contacté par Mediacités, Yves Plançon, le promoteur du projet commercial de la rue des Martyrs, n’a pas donné suite à nos sollicitations. La mairie le sait, des complications juridiques l’attendent encore. Le chantier de la rue des Martyrs est donc loin d’être clos.

En attendant, Jean-Marie Vuylsteker, premier adjoint chargé de la rénovation urbaine, continue de vanter l’âme des jardins familiaux dans l’identité tourquennoise : « Ils font totalement partie du patrimoine de la ville. » L’association locale, la plus grande de France, ne cesse de faire la fierté des politiques et des habitants, qui ont été plus de 36 000 à signer une pétition contre la bétonisation de la rue des Martyrs. « J’avais trois beaux jardins. On disait que c’étaient les plus beaux », s’enorgueillit Cathy Vandamme, délogée de ses parcelles en septembre dernier. La jardinière espère toujours retrouver son coin de verdure. Ses choux et pas moins de 500 poireaux l’y attendent.