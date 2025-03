De Martine Aubry à Arnaud Deslandes, les coulisses d’un choix de raison

Martine Aubry s’est fait une raison. « Audrey pourrait être un maire de haut niveau, mais, je le dis, nous avons besoin d’elle au Sénat. » Les larmes aux yeux, la maire de Lille explique ainsi, le 6 mars dernier devant une centaine de journalistes, pourquoi elle ne passe pas le flambeau du Beffroi à Audrey Linkenheld, celle qu’elle imaginait depuis longtemps devenir sa successeure. Avant d’annoncer le nom d’Arnaud Deslandes pour la remplacer. L’explication est un peu courte… Surtout, elle ne dit pas tout ! Car pour partir en beauté, Martine Aubry n’avait pas vraiment le choix, comme notre enquête a permis de le déterminer.

https://www.mediacites.fr/reportage/lille/2025/03/06/demission-de-martine-aubry-un-show-dadieu-et-une-intronisation-darnaud-deslandes-tres-sobre/

Il faut remonter le temps pour comprendre comment Arnaud Deslandes est parvenu à s’imposer peu à peu, au prix d’une campagne interne aussi discrète qu’efficace. Homme de confiance d’Aubry, ce « techno » est un pur produit de la promotion interne en politique (nous dresserons son portrait dans une prochaine édition). Lors de l’élection municipale de 2020, l’ancien directeur de cabinet du maire de Lille, recordman de longévité à ce poste sensible et épuisant (2013–2020), a envie de changer de rôle : après presque vingt ans passés à travailler dans l’ombre de celle qu’il appelle « la patronne » , il veut assumer de conduire l’action publique. Pour la première fois de sa vie, il figure sur une liste électorale… à la 24e position.

Désigné premier adjoint en quelques jours

Une fois élu, Arnaud Deslandes hérite, à sa demande, de la délégation liée au Centre communal d’action sociale (CCAS) de Lille, bras armé de la politique sociale des municipalités, en plus de l’artisanat et du commerce. Dans une ville où 25 % de la population vit sous le seuil de pauvreté, l …