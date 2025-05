La bataille de Lille Sud pour empêcher ses jeunes de basculer dans le trafic de stups

Alors que le dealer s’est imposé comme modèle de réussite auprès des jeunes du sud lillois, le collège et les associations du quartier tentent de montrer qu’une autre voie est possible via notamment des rencontres avec des anciens élèves au parcours brillant. Mais les moyens manquent et la glissade guette les collégiens quand ils sont exclus.