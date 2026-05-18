Toulouse risque de perdre 39 classes d’élémentaire et de maternelle à la rentrée 2026

Toulouse grandit, mais Toulouse perd des classes. À l’heure actuelle, les 31 640 élèves des écoles maternelles et élémentaires sont répartis dans 1 506 classes. À la rentrée prochaine, la commune va passer sous la barre symbolique des 1 500 classes. Le rectorat compte en effet fermer 49 classes. Une coupe exceptionnelle, que ne compenseront pas les dix ouvertures prévues parallèlement.

À l’échelle du département, ce sont 193 fermetures de classes et 82 ouvertures de classes qui sont prévues dans les 794 écoles de Haute‐Garonne. « Une cinquantaine de ces mesures ne sont que des transferts dans la même école ou vers de nouvelles écoles », précise SE‐Unsa 31. Plus de 150 classes vont donc être supprimées à la rentrée prochaine.

17 suppressions de postes

En plus des classes fermées, le nombre de professeurs va également baisser. Dans le département, 17 suppressions de postes sont prévues à la rentrée de septembre. L’effectif global s’élève à 6 800 professeurs des écoles environ.

Selon les syndicats d’enseignants, cette décision est justifiée par le rectorat par la baisse du nombre d’élèves en Haute‐Garonne. À l’échelle du département, il y aurait 2 500 élèves de moins dans le premier degré en septembre prochain, qu’à la rentrée dernière (sur un total d’environ 140 000 élèves). À Toulouse, la baisse ne s’élèverait qu’à 120 élèves, d’après la CGT Educ. Des chiffres que nous n’avons pas réussi à vérifier par ailleurs.

Pour les syndicats, cette légère baisse aurait pu être l’occasion d’améliorer les taux d’encadrement. « Notre pays a des classes plus chargées que …