Il parcourt l’assistance. Une poignée de main et un « bonjour » à chacun, assortis d’un reniflement. La démarche est assurée, mais sa tête disparaît toujours plus entre ses épaules. Puis il s’installe derrière le pupitre sous les dorures et tentures rouges du premier étage de l’hôtel de ville. Ce mercredi 22 janvier 2020, Gérard Collomb présente ses vœux à la presse. Vingt minutes d’un discours sans souffle. Entouré de ses grognards (les adjoints Richard Brumm, Jean-Yves Sécheresse, Alain Giordano…) et flanqué de son nouveau poulain Yann Cucherat [lire plus bas], le premier édile au pouvoir depuis dix-neuf ans empile les poncifs du collombisme : « L’attractivité », « le rayonnement de Lyon », « l’ouverture internationale ». Pour tenter de rester en phase avec l’air du temps, il s’attarde sur le dernier en date : « L’alliance de l’économie et de l’écologie ».

Ce jour-là, sa main gauche tremble peu. Pas comme la semaine précédente, lors de son grand oral devant la fédération départementale du BTP. À plusieurs reprises, le “septuagémaire” calme ses tremblements en croisant les doigts. Devant les professionnels du béton, il ressort son nouveau mantra (« l’alliance entre l’économie et l’écologie ») pour mieux brocarder « la contrainte écologique » qu’incarneraient les candidats d’EELV, devenus ses plus sérieux adversaires.

Gérard Collomb, 73 ans en juin prochain, est en campagne. Une dernière fois. Après plus d’une centaine d’années de mandat cumulées selon le décompte de Mediacités [lire notre enquête : « Cumul des mandats : le hit-parade des dinosaures du Rhône »], celui qui a concouru à son premier scrutin sous Georges Pompidou (c’était, sans succès, aux municipales de Sainte-Foy-lès-Lyon de 1971) brigue la présidence de la Métropole de Lyon. Un poste créé par et pour lui.

En 2015, avec la complicité de l’ancien président du Rhône Michel Mercier, il fusionne le département et la communauté urbaine sur le territoire de celle-ci. Naît un super Grand Lyon, doté de compétences stratégiques (transports, RSA, habitat, urbanisme, développement économique, environnement, collèges, insertion, aide sociale à l’enfance…), d’un budget de plus de trois milliards d’euros et – c’est une exception en France – d’une élection au suffrage universel.

Monarque accroché au pouvoir

Si l’hôtel de ville en a …