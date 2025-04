Presse territoriale : « Les élus en mal de notoriété ont tendance à se mettre plus en scène »

Mensuel spécialisé sur la communication publique et territoriale, le magazine Brief ausculte et analyse les évolutions du secteur. Alors que Mediacités consacre cette semaine une enquête aux journaux de la ville de Lyon, du Grand Lyon et de la région Auvergne‐Rhône‐Alpes, son rédacteur en chef Antoine Gazeau répond à nos questions.

Mediacités : A l’heure numérique et alors que la communication des collectivités se démultiplie sur les réseaux sociaux, pourquoi la presse territoriale résiste‐t‐elle aussi bien ?

Antoine Gazeau : Parce qu’elle entre chez les gens et parce qu’elle est devenue très qualitative ! Quand on lit le Met’ [magazine du Grand Lyon], Nantes Passion ou ICI Rennes, on a vraiment l’impression de recevoir une info de qualité, utile dans son quotidien. Globalement (il y a toujours des exceptions), la presse territoriale, ce n’est plus la Pravda ou la com’ à papa. C’est de