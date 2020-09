Pour tenter d’étouffer tout débat, on ne pouvait pas choisir période plus adéquate… Entre le 15 juillet et le 14 août, la préfecture de Haute-Loire a organisé l’enquête publique relative à la déviation de la route nationale 88. Dans le département-fief de Laurent Wauquiez, le projet fait figure de serpent de mer : l’Etat promet depuis près d’un quart de siècle de doubler cet axe qui relie Le-Puy-en-Velay à Saint-Etienne, avec une mise en deux fois deux voies au niveau d’Yssingeaux et, surtout, une nouvelle route dotée de deux échangeurs entre les communes de Saint-Hostien et du Pertuis. Soit 10,7 kilomètres de bitume à dérouler entre les bucoliques collines de ce coin du Massif central. Coût estimé du chantier : plus de 263 millions d’euros.

Alors, quand le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes est venu