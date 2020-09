C’est un ouvrage qui fait la fierté de la précédente majorité de la communauté d’agglomération du Grand Chambéry. La flambant neuve « piscine aqualudique du stade Auvergne-Rhône-Alpes » (son nom officiel, contrepartie réclamée par le conseil régional de Laurent Wauquiez en échange de sa participation au financement) a ouvert ses portes le 22 février dernier, dans la cité savoyarde, après trois années de travaux. Un symbole « du Chambéry du XXIe siècle », selon l’agglo, qui a porté ce projet à 22 millions d’euros.

Clubs de natations et nageurs du dimanche peuvent désormais profiter d’un bassin sportif de plus de 500 mètres carrés pouvant offrir jusqu’à huit lignes d’eau, d’une immense piscine extérieure et d’une zone de détente avec jets hydro-massant, bains bouillonnants et banquettes de relaxation. La soirée d’inauguration fut à la hauteur des investissements avec en vedettes Laurent Wauquiez ou encore Philippe Croizon, athlète handicapé qui a traversé la Manche, en 2008, à l’aide de prothèses. Celui-ci se félicitait, sur Savoienews, que « cette extraordinaire bâtisse », soit accessible aux personnes à mobilité réduite.

Un autre nom est plus discrètement lié à la piscine de Chambéry : celui de Patrick Mignola, le président du groupe MoDem à l’assemblée nationale. Ex-élu de l’agglomération, le député a participé à la construction de l’équipement, via son ancienne entreprise de carrelages. Un marché de près