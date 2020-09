Le 17 septembre, en commission permanente, qui se déroule à huis clos, la région Auvergne-Rhône-Alpes a voté l’octroi d’une subvention de 36 000 euros à l’ONG Nawraj, basée au Liban. Après l’explosion du 4 août qui a fait 200 morts et plus de 6 000 blessés, la collectivité dirigée par Laurent Wauquiez (LR) a décidé d’apporter cette aide « pour la mise en œuvre d’actions de secours et de soins aux blessés », assure-t-elle dans un communiqué. Quatre mois plus tôt, en avril, la région avait déjà versé 70 000 euros à cette ONG libanaise dirigée par un certain Fouad Abou Nader.

Dans le rapport de la commission permanente, Nawraj est présentée comme