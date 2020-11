Au pays merveilleux de Châteauform, on n’aime pas les vilains mots. Sur son site, le spécialiste des séminaires d’entreprise hauts de gamme vante « une expérience sereine et magique » dans « un cadre enchanteur » et « familial », pour appâter les amateurs de petits fours et de présentations PowerPoint que sont les L’Oréal, Hermès, McDonald’s, Panzani - qui a son siège à Lyon - et autres startups dynamiques qui composent sa clientèle.

Ici, pas de vulgaires centres de conférence. Les séminaires sont organisés dans des « maisons Châteauform », des immeubles avec dorures, des manoirs ou des hôtels de luxe décorés avec soin. Pour donner un côté chambres d’hôte, chaque « maison » est en général gérée par un couple, un vrai, recruté pour incarner l’image conviviale de l’entreprise. Le langage aussi se veut plus doux : les salariés s’appellent des « talents » - comme dans la série Dix pour cent de France télévision. Les femmes de ménage sont rebaptisées « fées du logis » et les « RH » (ressources humaines) deviennent les « Richesses humaines ». Dans une famille, on ne s’exploite pas. Pas quand les affaires marchent