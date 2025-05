Les écologistes sont‐ils vraiment en train de « tuer » les commerces de Lyon ?

Depuis plusieurs mois, l’opposition accuse les majorités de Grégory Doucet et Bruno Bernard « d’asphyxier » les commerçants à coups de travaux et de projets d’aménagements urbains. A raison ? Mediacités a décortiqué chiffres et statistiques. Ils dessinent une situation plus contrastée, marquée par un ralentissement économique du secteur incontestable et les changements d'habitudes des consommateurs.