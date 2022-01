C’est une petite boîte en plomb qui a préoccupé pendant des semaines les enseignants du lycée Pierre Brossolette de Villeurbanne. Un paquet de la taille d’une « boîte à chaussures » contenant du cobalt et des échantillons de polonium et de radium, deux éléments radioactifs dont l’utilisation est aujourd’hui proscrite dans les établissements scolaires.

De mémoire de professeurs de l’établissement, ces produits auraient été amenés au lycée dans les années 1990 par une enseignante enthousiaste, qui avait pioché dans les stocks d’une université pour faire participer ses élèves aux Olympiades de physique, un concours de projets scientifiques expérimentaux. Mis sous scellés par sa successeuse au début des années 2000, ils dormaient depuis paisiblement dans le placard d’un des laboratoires.

En 2021, le lycée déménage dans de nouveaux locaux. Les classes sont vidées, le colis encombrant ressurgit. « Personne ne voulait le prendre parce qu’il ne figurait pas dans les inventaires de la Région qui gère les déchets dangereux », raconte Christine Seguret, professeur de physique à Pierre Brossolette et représentante du personnel au sein de la commission hygiène et sécurité.

Sources radioactives dans le sous-sol

Une entreprise spécialisée sollicitée par l’établissement propose un devis à 20 000 euros pour les débarrasser du problème. Bien trop cher pour un lycée qui fonctionne déjà avec des moyens limités. Tout le monde se renvoie la balle. Jusqu’en novembre 2021, où la boîte est finalement récupérée par le Commissariat à l’énergie atomique (CEA), aux frais de la région Auvergne-Rhône-Alpes. « Ça a été bien géré, il n’y a eu aucune fuite. On parle de sources certes dangereuses, mais avec de très faibles émissions radioactives, souligne l’enseignante. Pas de quoi contaminer l’environnement. »

L’épisode n’est pas isolé. Des objets radioactifs sont régulièrement redécouverts dans les établissements scolaires. En 2013, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) indiquait être intervenue dans un lycée des Côtes d’Armor pour sécuriser un carton de « six sources radioactives » datées des années 1960-1970 découvert dans le sous-sol de l’établissement. En 2016, les pompiers étaient appelés pour un cas similaire dans un lycée des Yvelines. Treize personnes entrées en contact avec une boîte « portant le pictogramme de la radioactivité » avaient alors été examinées, sans impact décelé sur leur santé. Plus récemment, en novembre 2021, l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) a été appelée dans un groupe scolaire de Meurthe-et-Moselle pour évacuer un minerai stocké dans l’établissement depuis plus de vingt ans.

« L’enjeu radiologique est très faible »

Jointe par Mediacités, l’Autorité de sûreté nucléaire indique que ces déchets sont la plupart du temps issus d’un compteur de radioactivité, appelé "CRAB", distribué dans les années 1970 par le Commissariat à l’énergie atomique pour mener « des travaux pratiques impliquant la manipulation de substances radioactives ». Cet appareil (dont un exemplaire est visible ici) était accompagné d’un « kit de sources radioactives scellées » comportant du césium 137, du strontium 90, du cobalt 60 ou du polonium 210. Des éléments « périmés » depuis avril 2012, mais dont la dangerosité reste limitée. « L’enjeu radiologique est très faible », précise l’ASN.

La collecte de ces anciens matériaux est réalisée par des entreprises mandatées par le CEA. Les autres objets radioactifs, dits « non scellés » et plus dangereux, sont pris en charge par l’Andra. Mais la collecte peut parfois traîner en longueur. « Nous avons gardé notre "CRAB" pendant des années. C’était devenu un serpent de mer », témoigne un professeur d’un lycée de l’ouest lyonnais.

Vipère et flacons mystérieux

Les objets radioactifs ne sont pas les seuls à prendre la poussière dans les placards des lycées. Mercure, benzène, formol…On y trouve aussi plusieurs produits chimiques utilisés pendant des décennies par les élèves et les enseignants, mais aujourd’hui interdits.

A sa prise de poste dans un collège de Lyon, il y a quatre ans, Marion* décide de faire un peu de rangement avec ses collègues. « Le labo n’avait pas été vidé depuis quinze ans, on est allé de surprise en surprise », raconte la jeune professeure de SVT. Parmi ses trouvailles : une vipère dans un bocal de formol ; des cristaux non identifiables « aux couleurs farfelues » ; des flacons aux étiquettes effacées dont certains se cassent lorsque les enseignants les touchent… L’équipe identifie une vingtaine de substances potentiellement allergènes ou toxiques à évacuer.

« On a tout mis dans un carton et on a fait un signalement à la direction », explique l’enseignante. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. La prise en charge des produits par une entreprise spécialisée coûterait près de 1 000 euros, que la direction veut prélever sur le budget laboratoire des enseignants. « On a refusé. Ça a traîné presque huit mois, la Métropole [qui s’occupe de la gestion des collèges] ne voulait pas en entendre parler », détaille Marion. « Et un beau jour, le carton a disparu. On ne sait pas ce qu’il est devenu. On soupçonne que quelqu’un l’a simplement jeté à la poubelle ! », regrette la professeure.

« C’est très coûteux. mon lycée a dû payer près de 10 000 euros »

« On découvre souvent des kilos de mercure, des vieux flacons ou des objets radioactifs. Certains produits ont séché et peuvent devenir explosifs », confirme Philippe Goutverg, professeur à Reims, chargé des questions de gestion des laboratoires au sein de l’Union des professeurs de physique-chimie (UdPPC), la principale association d’enseignants du secteur. « C’est un problème de sécurité surtout pour les enseignants. Le risque c’est qu’une bouteille de mercure se casse et que le prof soit exposé. Ou bien qu’une boîte en plomb contenant un objet radioactif présente des fuites. Ce n’est pas très dangereux, mais si vous êtes exposés tous les jours dans votre labo ça peut devenir un problème. »

Perte de mémoire

« C’est toujours gênant pour des professeurs de découvrir des stocks enfermés dans des armoires. Souvent les pouvoirs publics traînent pour les traiter. On envoie des courriers, personne n’en veut et on reste avec ça sur les bras », poursuit l’enseignant, qui esquisse une explication : « C’est très coûteux. Dans mon lycée on a dû payer près de 10 000 euros pour faire enlever nos déchets lors de la rénovation de l’établissement ». Autre problème, la gestion des laboratoires est souvent assurée par un enseignant « plus ou moins bénévole, qui fait ça en plus de ses cours, observe-t-il. Les responsables peuvent changer, avec des problèmes de mémoire et de transmission des informations. »

Plutôt que de s’embarrasser avec des produits dangereux, l’Education nationale préfère souvent s’en passer purement et simplement. Une tendance que déplorent certains enseignants, pour qui leur matière perd ainsi son côté « expérimental ». « Les pouvoirs publics ne veulent pas prendre le risque et se disent que ça coûte moins cher comme ça. Nous estimons que les élèves peuvent aussi apprendre à manipuler ces produits avec les précautions nécessaires, puisqu’ils pourront être amenés à le faire dans leur vie professionnelle », fait valoir Philippe Goutverg.

Compromis entre expérimentation et sécurité

De fait, certaines expériences en vogue il y a quelques années ne sont plus réalisées dans les lycées. « On faisait de la polymérisation pour fabriquer des fils de nylon ou des produits plastiques, ou bien des cristaux liquides. Mais cela dégageait des gaz toxiques, d’autant que les lycées n’ont souvent pas le matériel de sécurité adapté », détaille Christine Seguret.

L’enseignante juge « satisfaisant » le compromis actuel entre expérimentation et sécurité, mais regrette que les formations consacrées à la sécurité dans les laboratoires aient été considérablement allégées ces dernières années. « Les normes évoluent, des piqûres de rappel ne font pas de mal pour éviter des accidents », souligne-t-elle en évoquant le cas d’un élève de 11 ans brûlé par un retour de flamme lors d’une expérience à l’éthanol dans un collège de Saint-Lô (Normandie). Dans cette affaire, l’enseignant et le principal du collège ont été condamnés en 2020 à six mois de prison avec sursis pour « blessures involontaires ».

Moins dramatiques, la découverte d’ossements humains, utilisés dans tous les établissements avant d’être remplacés par des squelettes en plastique, est un autre grand classique des professeurs de sciences. « Dans un sac plastique au fond du labo, on a retrouvé un ensemble presque complet avec le crâne, des tibias, des côtes et les armatures en métal pour le faire tenir debout », raconte Marion. Mais comment se débarrasser du vieil « Oscar » ? La détention d’ossements humains est encadrée par la loi. Les enseignants doivent faire passer la police judiciaire avant qu’ils soient incinérés. « Ils vérifient que ce n’est pas un collègue qui s’est débarrassé de sa grand-mère », s’amuse Marion.