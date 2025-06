Voisins vigilants, l’appli sécuritaire qui séduit les mairies de droite ou LFI autour de Lille et dans le Nord

À Lompret, village d’environ 2000 habitants près de Lille, le visiteur est prévenu dès qu’il y met les pieds : c’est une commune où les voisins sont vigilants. Des panneaux apposés un peu partout et des stickers collés aux boîtes aux lettres avertissent les passants. Notre présence est d’ailleurs repérée tout de suite par des habitants qui font leur jardin. « Lompret est surtout une cité‐dortoir, explique Jean‐Marie, qui est voisin vigilant depuis une dizaine d’années. On se sent utile en veillant les uns sur les autres. »

Pour cela le principe est simple, il faut télécharger l’application « Voisins vigilants et solidaires », et remplir quelques informations personnelles, notamment liées au domicile, pour être affilié à une communauté locale et avoir accès à une appli dédiée. On peut ensuite publier ou recevoir des alertes quand un « comportement suspect » est repéré, dans le fil sécurité. Un référent les centralise et peut prévenir les forces de l’ordre. Mais on peut aussi échanger des services, signaler un dépôt sauvage de déchets ou la perte de son animal, dans un autre fil axé sur la solidarité. « 40 % des alertes sont des alertes solidaires », précise la société.

« Proportionnellement au nombre d’habitants, nous avons le plus grand nombre de voisins vigilants en France », se félicitait la maire Hélène Moeneclaey dans La Voix du Nord en 2019, alors qu’un quart des habitants de ce village réputé très calme adhérait au dispositif. La plupart se sont inscrits après une série de cambriolages qui a touché la commune dans les années 2010.

« J’avais été victime d’un home‐jacking, poursuit Jean‐Marie. Je m’étais inscrit sur l’application et j’avais installé une alarme chez moi. Depuis il n’y a pas de délinquance flagrante ici, mais quand même des petits vols, des dégradations… » Michel, un autre voisin vigilant lompretois observe : « si on analyse à la louche les messages, on se rend compte que 90 % sont inutiles. Mais sur le fond, ça permet d’entretenir un esprit de vigilance, de faire attention à l’inhabituel. C’est important. »

Un succès croissant dans le Nord et dans la MEL

À l’entrée des communes, les panneaux « Voisins vigilants et solidaires », reconnaissables à leur couleur jaune et l’énorme œil qui …