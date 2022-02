L’annonce avait fait grand bruit. Au début du mois de novembre 2021, en pleine tempête médiatique sur les problèmes d’insécurité de la Guillotière, le supermarché Casino de la place Gabriel-Péri annonce qu’il fermera désormais ses portes à 17 heures (au lieu de 19h30). Comme une réplique de la manifestation des commerçants organisée trois semaines plus tôt, la nouvelle vient alimenter les polémiques autour de ce quartier des 7et 3arrondissements de Lyon et renforcer son image de coupe-gorge.

Depuis, Casino est revenu sur sa décision et baisse aujourd’hui le rideau à 19 heures. Mais l’épisode a mis au cœur des controverses qui agitent « la Guill’ » une question souvent occultée par les enjeux sécuritaires : l’offre commerciale. Reflet des bouleversements sociologiques du secteur et en dépit de la mauvaise réputation du quartier, elle ne cesse d’évoluer.

Exemple au 10, rue Passet. Entre les épiceries asiatiques, Adrien Cauchard y a ouvert une cave spécialisée en vins bios et biodynamiques depuis quatre mois. « J’aime cette ambiance multiculturelle », confie le gérant, qui ne se voyait pas lancer un commerce ailleurs qu’à la Guillotière : « Ma clientèle est ici ! C’est un peu la nouvelle Croix-Rousse, avec des habitants intéressés par les produits bios, même si le pouvoir d’achat est encore un peu moins élevé que sur le plateau. »

Pizzeria au feu de bois et aux « charcuteries certifiées artisanales », coiffeur branché, restaurant japonais « fooding » ou spécialisé dans le ceviche péruvien… Ces dernières années, les adresses « tendance » (« bobos », diraient certains) ont essaimé dans les rues comprises entre l’avenue Jean-Jaurès et les quais du Rhône. L’évolution est plus contrastée dans le nord du quartier. Ici, la Laiterie de Lyon, un atelier-boutique de fromages, de yaourts et de beurre ouvert fin 2020 dans la rue Montebello, cohabite avec des pas-de-porte abandonnés ou vacants, et la vitrine flambant neuve la pâtisserie-chocolaterie Pépin, institution du cours Gambetta depuis une quinzaine d’années. Comme une illustration des recompositions fragiles et des déséquilibres qui traversent la Guillotière.

« Ils ne le disent pas aussi explicitement, mais certains commerçants se sont installés dans le quartier il y a six ou huit ans parce qu’ils pensaient qu’il se gentrifierait beaucoup plus rapidement, commente un élu de la ville de Lyon sous le couvert de l’anonymat. Parmi ceux qui grognent, il y a aussi des gens qui avaient fait le pari d’une montée en gamme du cours Gambetta et de l’est de la Guillotière [le secteur Saint-Louis]. Ils pensaient qu’en étant en face de la Presqu’île, ils verraient arriver les boutiques de la rue de la Ré et seraient bien placés. Or, la Guill’ ne se transforme pas comme ça… »

500 000 euros pour préempter

De fait, au fil des ateliers de concertation de la ville de Lyon, comme au sein du conseil de quartier de la Guillotière, la question des commerces est devenue un enjeu de ce territoire désormais scruté et politiquement inflammable pour le maire Grégory Doucet. Et cela ne va pas sans tensions… En mars 2021, la majorité écologiste a adopté un périmètre de sauvegarde commerciale autour de la place Gabriel-Péri. Il étend aux rues Paul-Bert, Moncey, de Marseille, à la Grande rue de la Guillotière et au cours Gambetta, l’expérimentation démarrée, en 2013, dans la rue Montebello.

Le dispositif, doté d’une enveloppe de 500 000 euros, permet à la collectivité d’effectuer une veille sur tous les locaux commerciaux et - surtout - de pouvoir préempter tel ou tel fonds afin de choisir la future activité. Pour l’heure, la ville ne l’a pas encore activé. Mais il a été brandi au printemps 2021 lorsque le groupe KFC a annoncé sa volonté de s’implanter à la place du magasin de robes de mariées Sarah, en plein cœur du périmètre (le projet a depuis été enterré). « A l’époque, nous ne pouvions pas encore le mobiliser », précise Camille Augey, adjointe au maire de Lyon déléguée au commerce.

Mais que faire avec 500 000 euros dans un quartier où le prix du mètre carré avoisine parfois les 5000 euros ? « Si on consomme entièrement cette somme et qu’ensuite un local ultra-stratégique mérite d’être préempté, on examinera cette situation et on arbitrera, répond l’élue. On ne s’interdit rien : le quartier reste une priorité du mandat. » « Ce qu’expriment les habitants, c’est qu’on favorise l’installation de commerces de proximité, notamment de bouche (boucheries, boulangeries…) mais aussi des magasins de journaux », ajoute Fanny Dubot, la maire du 7e arrondissement.

Le décalage entre l’offre commerciale existante et une partie des habitants n’est ni nouvelle, ni surprenante. Comme les Pentes de la Croix-Rousse ou les alentours de la place Jean-Macé, la Guillotière compte parmi les quartiers de Lyon qui se sont le plus embourgeoisés. Selon un document d’analyse sur lequel s’est basée la ville de Lyon pour voter son périmètre de sauvegarde, on apprend qu’en 2006, la part des cadres et professions supérieures s’élevait à 17%. Elle est depuis passée à 24%. Dans le même temps, la part des professions intermédiaires et des employés ont stagné respectivement à 18% et 14%.

« Les écologistes ont une clientèle électorale en partie issue des catégories sociales supérieures »

Autre singularité liée à la proximité des campus universitaires des berges : dans le secteur d’étude du périmètre de sauvegarde, les jeunes (15-29 ans) sont surreprésentés : 41% de la population du quartier contre 29% en moyenne à l’échelle de la ville de Lyon. Ces chiffres interrogent la pertinence des revendications portées par les conseils de quartier, dont celui de la Guillotière auquel Mediacités a assisté [lire l’encadré En coulisses]. Lors de ces réunions, censées représenter un quartier populaire et multiethnique, interviennent des habitants souvent âgés, blancs et plutôt favorisées socialement.

Cette absence de mixité est loin d’être spécifique à la Guillotière (de nombreuses études ont documenté la surreprésentation des classes moyennes dans les dispositifs de démocratie participative). Elle n’en reste pas moins un sujet de préoccupation pour les participants d’autant qu’ils portent souvent des revendications contradictoires : désireux de voir apparaître des commerces de proximité plus en phase avec leurs habitudes de consommation, ils se défendent de vouloir gentrifier le quartier.

Un casse-tête pour les élus. « Les écologistes ont une clientèle électorale en partie issue des catégories sociales supérieures mais avec des aspirations plus progressistes que la bourgeoisie urbaine traditionnelle, analyse Thomas Zanetti, maître de conférences en géographie et aménagement à l’université Lyon-3 et soutien du collectif "La Guillotière n’est pas à vendre". Ils vont devoir se positionner vis-à-vis d'attentes en matière de progressisme social et d'évolutions propres à la gentrification. Cela peut s'avérer complexe… »

Les magasins de téléphonie dans le collimateur

Derrière la diversification des commerces se joue la composition de la population qui fréquente la place Gabriel-Péri et ses abords. Jean-Yves Sécheresse, ancien adjoint de Gérard Collomb chargé de la sécurité et conseiller du 7e arrondissement, préconise d’utiliser ce levier sans état d’âme : « On est à quelques pas des universités et on sait très bien comment consomment les étudiants. Des cafés et des boutiques de seconde main pourraient être installées là. C’est une possibilité pour faire évoluer très rapidement la population du quartier. »

Dans le collimateur des réunions de concertation ou de la manifestation des commerçants du 21 octobre 2021, les magasins de téléphonie. Ces commerces cristallisent les reproches car ils sont perçus comme des points de fixation « de gens qui n’ont rien à faire là », comme s’exclame, le 15 octobre dernier, un habitant qui participe à un atelier alors organisé par la Ville. « Côté 3e arrondissement, il y a une diversité de commerces qui fait que c’est quand même plus calme », reprend une riveraine. D’autres encore nourrissent une nostalgie des anciennes boutiques de vêtements haut de gamme du cours Gambetta, dont La Maille d’or et Fontaine sont quasiment les dernières représentantes.

Selon le rapport d’analyse cité plus haut, l’offre commerciale s’est globalement paupérisée ces dernières décennies. Le phénomène date de l’ouverture du centre commercial de la Part-Dieu en 1975. Celui-ci a entraîné à la Guillotière une période de turnover et entamé le dynamisme du commerce traditionnel. Plus récemment, l’essor des achats en ligne a fragilisé nombre de petites adresses, notamment celles incapables d’être présentes sur Internet, qu’il s’agisse de boutiques d’équipements ménagers ou de prêt-à-porter.

« Ce sont toujours les mêmes qui s’installent »

Dans ce contexte, l’ouverture de commerces perçus comme communautaires a alimenté un sentiment de dépossession parmi certains habitants. Il peut s’exprimer à travers des discours qui glissent vers la xénophobie. « Ce sont toujours les mêmes qui s’installent », regrette un participant de la manifestation du 21 octobre. Les mêmes ? « La pâtisserie La Rose de Tunis [cours Gambetta], c’est bien ce qu’ils ont fait, mais il faut que le quartier reste mixte », répond-il. Comme un écho, un habitant du conseil de quartier plaide pour une Grande rue de la Guillotière moins « spécialisée » : « La spécialisation peut entraîner le communautarisme. »

Des impressions à rebours de la tendance de fond ? « Lorsqu’on parle de mixité sociale pour le logement, on s’aperçoit qu’il s'agit la majorité du temps de favoriser l’installation de classes moyennes ou supérieures dans des quartiers populaires. Ici, nous pouvons faire l’hypothèse que les commerces populaires seront remplacés par des commerces de gamme supérieure », avance Thomas Zanetti.

Pour l’universitaire, ces « commerces populaires » – souvent associés à des communautés issues de l’immigration – ne sont pas tous vécus de la même manière. « Par exemple, une partie des restaurants du quartier asiatique s’est adaptée à la gentrification et à la montée en gamme du quartier en passant du buffet traditionnel bon marché à une cuisine fusion bien plus onéreuse, observe-t-il. En s’éloignant de leur caractéristique populaire, leur aspect "communautaire" est devenu moins stigmatisant. » Plus encore, selon lui, leur offre « exotique » qui cible la nouvelle clientèle du quartier est valorisée.

Deux poids deux mesures

La délimitation du périmètre de sauvegarde est, à cet égard, évocatrice d’un deux poids deux mesures : enserrant une bonne partie du quartier Moncey ainsi que la rue Paul-Bert, la partie nord de la rue de Marseille ou la Grande rue de la Guillotière, il semble prioriser les secteurs où se trouvent des commerces magrébins et subsahariens tandis que les rues des adresses asiatiques sont laissées à l’extérieur du périmètre.

Plusieurs adresses afro-européennes amorcent toutefois ce virage de la montée en gamme. C’est le cas, rue Salomon-Reinach, de la boutique Tressalia – qui conjugue salon de coiffure, magasin de créateurs et évènementiel – ou encore d’Awanî qui dispose aujourd’hui de trois locaux dans la Grande rue de la Guillotière. Deux se trouvent près de l’avenue Jean-Jaurès, la troisième à deux pas de la place Gabriel-Péri, à l’intérieur de cette zone de préemption commerciale dont Zara Oyétoundé, la gérante, n’a jamais entendu parler.

« Nous souhaitions créer un espace multiculturel, ouvert à tous, à l’intérieur duquel nous pourrions à la fois faire découvrir et promouvoir les cultures africaines », affirme la commerçante. On trouve dans sa boutique des escarpins en tissu Wax, de nombreuses étoffes, des articles pour bébé fabriqués à Lyon ou encore des ouvrages destinés à éveiller les consciences, de Marcus Garvey à Christiane Taubira en passant par Frantz Fanon. Il est également possible de s’y attabler et de déguster des plats préparés par Zara Oyétoundé à des prix raisonnables. « Il faut dire du bien de la Guillotière, insiste-t-elle. C’est un beau quartier, qui va évoluer dans le bon sens. »

« On dirait que la ville de Lyon ne sait pas quoi faire de nous »

Dans « le bon sens », mais lequel ? Du côté de la mairie du 7e, Fanny Dubot se défend de cibler un type de commerce en particulier avec le périmètre de sauvegarde. « L’idée n’est pas de remplacer les kebabs par des magasins d’artisanat bio et fair trade, affirme l’élue. On ne veut pas dénaturer l’image multiculturelle du quartier à laquelle les habitants sont attachés. Mais est-ce que cette image, ce sont uniquement les magasins de téléphonie et les kebabs ? »

Chez Uskudar, réputé « meilleur kebab de Lyon », rue de Marseille, comme à La Palme d’or ou au Corail, rue Paul-Bert, ces adresses de restauration rapide brassent étudiants, ouvriers, employés de bureau et familles plutôt populaires. « La ville a beaucoup de projets pour ce quartier, et en même temps, on dirait qu’elle ne sait pas quoi faire de nous », plaisante Abderraouf Ben Ammar, gérant de l’épicerie Capolives, située non loin du croisement des rues Paul-Bert et Villeroy.

Qu’il s’agisse de la préemption des commerces ou de la piétonisation annoncée de certains axes, comme le nord de la rue de Marseille, le commerçant n’entrevoit pas les bénéfices pour les habitants. « Faire évoluer le quartier pour qu’il soit plus mixte, bien sûr, mais le détruire non. On a des commerçants installés ici depuis plusieurs générations, ils se sont battus pour préserver l’âme de ce lieu », souligne Abderraouf Ben Ammar. Il cite en exemple la pâtisserie familiale El Ghoul, située près de la place Gabriel-Péri.

Parking Bonnefoi en sursis

Dans ce secteur de la Guillotière, un autre projet d’ampleur s’apprête à bouleverser les équilibres. Le gérant du parking Bonnefoi, situé face au centre social du même nom, a prévu de cesser son activité et a fait appel à plusieurs promoteurs en vue de requalifier le bâtiment. La société 6e Sens immobilier de Nicolas Gagneux a été retenue.

« C’est l’un des premiers dossiers d’importance qui nous a été présenté lorsque nous sommes arrivés aux manettes, raconte Akif Ekinci, conseiller du 3e arrondissement délégué à l'urbanisme, au logement et à l'habitat. Nous avons essayé de participer à la réflexion pour en faire un lieu utile à l’intérêt général du quartier. » En vain : la majorité s’est d’abord opposée à un projet d’immobilier tertiaire puis à un projet de logements de haut standing (de grands lofts) avant de céder en acceptant l’installation d’un établissement d’enseignement supérieur privé.

« Nous ne sommes pas immensément enthousiastes parce que nous souhaitions que cet îlot soit destiné à du logement abordable, ce qui était impossible vu la structure du bâtiment. Mais si on fait un bilan comparatif entre un parking et un lieu de savoir… On ne s’y oppose pas au plan politique », conclut l’élu d’arrondissement.

Or, pour nombre de commerces, ce parking s’avère stratégique. « 20% de mes clients sont des gens du quartier, 40% viennent d’autres arrondissements et pour le reste, ce sont des touristes ou des personnes qui arrivent ici parce qu’ils ont entendu parler de la boutique », s’inquiète Abderraouf Ben Ammar, lui-même utilisateur du parking. « Il est tout le temps plein, affirme un membre du centre social, ça va tuer les commerces du quartier ! »

« Je ne doute pas qu’il soit rempli le week-end, admet Akif Ekinci, mais premièrement c’est le propriétaire qui choisit d’arrêter cette activité, ce n’est pas une injonction de la mairie ; et deuxièmement, en tant que majorité verte nous souhaitons développer des modes doux. La voiture en ville ne figure pas dans notre programme politique. »

Rue Mercière bis ?

Retour rue de Marseille. Artère commerçante de la Guillotière, elle mêle aujourd’hui toutes sortes d’adresses : droguiste, gargotes, bar à chichas mais aussi librairie indépendante ou restaurant vietnamien relooké. Mais d’aucuns, parmi les élus de la majorité, verraient d’un bon œil sa transformation en rue Mercière bis. La comparaison n’est pas sans fondement, si on se penche sur l’histoire de cette voie à cheval entre le 1er et le 2e arrondissements.

Ancienne place forte des imprimeurs, le rue Mercière tombe petit à petit en déshérence à la faveur des opérations urbaines de la fin du XIXe siècle (création des rues de Brest, Édouard-Herriot et de la République). Dans les années 1980, elle souffre d’une réputation sulfureuse qui n’est pas sans rappeler celle de la Guillotière, avant de devenir l’artère touristique connue pour la quantité de ses restaurants.

Faut-il y voir un début de « mercièrisation » ? Face à l’église Saint-André, la petite rue de Bonald, située à la limite du périmètre de sauvegarde commerciale, est symbolique des évolutions en cours. « Il n’y avait pas autant de restaurants dans cette zone », témoigne Marion, gérante d’un restaurant de hamburgers qui vit à la Guillotière depuis vingt-cinq ans. Elle se souvient de quelques bistrots et de commerces parfois atypiques, comme ce magasin de coffres-forts. « Depuis, on a modelé le quartier pour répondre aux aspirations de nouveaux habitants à fort pouvoir d’achat », déplore-t-elle.

Dans quelle mesure les orientations politiques de la municipalité lyonnaise accentueront ou atténueront la tendance ? Si Camille Augey dit vouloir lutter contre la gentrification du quartier, elle revendique dans le même temps la volonté de « garantir un environnement agréable et attractif, notamment en améliorant la qualité des devantures et des enseignes ». « Des politiques présentées comme progressistes peuvent aboutir au même résultat que des politiques plus répressives, commente Thomas Zanetti. C’est à dire à la poursuite et au renforcement de la gentrification de la Guillotière. »