«Ce que vous avez fait ici est un modèle. Votre territoire est un des très rares endroits en France où l'écosystème est comparable à un Land [région allemande] en termes de performance industrielle. » Ces paroles sont celles de Laurent Wauquiez. Elles ont été prononcées, en mars 2016, au Salon de la machine-outil et du décolletage (Simodec) de La Roche-sur-Foron, en Haute-Savoie. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes félicitait alors les industriels du pôle de compétitivité Mont-Blanc Industries (MBI) qui fêtait cette année-là une décennie d’existence.

Six ans plus tard, mêmes protagonistes, autre ambiance. Le pôle de compétitivité porté aux nues en 2016 a été dissous il y a trois mois à peine. Le responsable ? Le conseil régional, toujours présidé par Laurent Wauquiez, qui lui a coupé les vivres. Comment le « modèle » a-t-il pu disparaître ? Mediacités a enquêté dans la vallée de l’Arve, où nombre de chefs d’entreprise et d’acteurs économiques requièrent l’anonymat dès qu’il s’agit d’évoquer le dossier MBI. Chantage aux subventions, manœuvres politiciennes : le résultat de nos investigations raconte une toute autre histoire que celle d’une « région qui agit pour ses entreprises », comme le vantent les publicités de la collectivité sponsorisées, ces dernières semaines, sur les réseaux sociaux.

Place forte industrielle

Cette histoire a donc pour théâtre la vallée de l'Arve, entre Genève et le Mont Blanc. Là, l’industrie assure un emploi sur trois - 38 000 en tout -, une proportion trois fois plus élevée que la moyenne nationale, selon les données de l’Insee. Le secteur du décolletage y produit des pièces de mécanique pour des clients du monde entier (industriels de l’aéronautique, de l’automobile, etc.). Ses principaux représentants s’appellent Bontaz, Baud Industries ou encore Pernat Industrie.

Dans cet environnement, le pôle de compétitivité Mont-Blanc Industries créé en 2006 animait jusqu’à présent deux filières technologiques d'excellence, l'usinage de précision et la mécatronique, et huit programmes liés à la performance globale des entreprises. Des clubs d’entrepreneurs permettaient aussi aux industriels de s’informer et d’échanger autour de thématiques comme le développement de l’hydrogène.

La structure, qui rassemblait 320 entreprises (dont 150 œuvrant dans le décolletage) présentait la particularité d’être transversale à plusieurs industries, comme cela se pratique avec succès en Allemagne. Ses adhérents y trouvaient leur compte : MBI rassemblait 55 % de l’emploi industriel du département de la Haute-Savoie et le taux de participation de ses membres à au moins une activité avoisinait les 80 %. Chacun assistait en moyenne à sept actions d’animation par an. « Sans le pôle, la survie de mon entreprise aurait été bien plus compliquée avec la pandémie », salue un industriel interrogé par Mediacités.

« Qu’est-ce qui justifie d’abandonner une dynamique de cet ordre ? »

Las ! Pour Mont-Blanc Industries, le début de la fin commence le 1er janvier 2017, avec l’application de la loi NOTRe. Ce texte clarifie le rôle des régions en matière de développement économique et de soutien à l’innovation, et inscrit parmi leurs compétences l’animation des pôles de compétitivité. Avec un budget annuel de 300 000 à 350 000 euros, financé pour moitié par des subventions publiques (le reste provenait des contributions des entreprises adhérentes), MBI est encouragé par le conseil d’Auvergne-Rhône-Alpes à fusionner avec ViaMéca. Cet autre pôle de compétitivité industriel rassemblent des acteurs de la mécanique, majoritairement implantés à l’ouest du territoire, en Auvergne et autour de Saint-Étienne. Argument invoqué par « la région la mieux gérée de France » (autre slogan de la collectivité) : réaliser des économies.

À l’automne 2019, les deux structures s’unissent au sein d’un pôle de compétitivité créé pour l’occasion et baptisé « Cimes », pour « Creating integrated mechanical systems ». Un mariage de raison bien plus qu’un mariage d’amour. « Ce n’était pas loin d’être une injonction de la part de la Région », affirme aujourd’hui Étienne Piot, président de MBI de 2009 à 2018. À l’époque, en revanche, les discours officiels sont enthousiastes. Complémentarité, « ambition partagée » : Mont-Blanc Industries « sera un pilier du pôle Cimes », promet son président Michel Albrieux dans une newsletter de février 2019.

Mais l’union ne prend pas. Les Hauts-Savoyards annoncent leur retrait en juillet 2021 : ils critiquent la mainmise sans partage de ViaMéca. Entre-temps, la subvention régionale de MBI a été attribuée à Cimes, sans que le nouveau pôle de compétitivité prenne en charge les salaires d’une partie de son personnel (deux postes équivalent temps plein, sur les cinq salariés que comptait la structure) contrairement à ce qui était prévu initialement. « Qu’est-ce qui justifie d’abandonner une dynamique de cet ordre alors que le travail de Mont-Blanc Industries est reconnu ? », interroge l’élue écologiste régionale Fabienne Grébert, après avoir interpellé l’exécutif régional sur le sujet lors de l'assemblée plénière de décembre dernier. Résultat, MBI se retrouve privé de son autonomie décisionnelle et incapable d’assurer son financement.

Menaces sur une subvention à 540 000 euros

« Mont-Blanc Industries utilisait ses ressources pour des missions de Cimes. Il devait donc y avoir une rétrocession d’une partie des subventions pour financer MBI, expose Etienne Piot. Or nous avons découvert que la Région avait donné des instructions au président de Cimes [Philippe Maurin-Perrier] de n’effectuer aucun versement à notre pôle. »

D’après un courrier que s’est procuré Mediacités [et que nous reproduisons ci-dessous], c’est effectivement le cas. Datée du 8 septembre 2020 et adressée à Philippe Maurin-Perrier, la missive est signée Antoine Le Roux, directeur général adjoint de l’administration régionale. Le fonctionnaire reproche au président de Cimes de ne pas avoir achevé le processus de fusion entre ses composantes, en pointant une « refacturation de frais » prévisionnelle de 226 000 euros au profit de MBI. Il se montre alors menaçant : une telle transaction serait « de nature à remettre en cause le financement de notre collectivité sur votre projet ». En jeu : une subvention de 540 000 euros.

CourrierRegion



Six jours plus tard, Philippe Maurin-Perrier obtempère et s’engage, par écrit : « À compter de l’exercice 2020, aucun financement de fonctionnement ne sera assuré par Cimes au profit d’une des grappes mécaniciennes y compris Mont-Blanc Industries, que ce soit par un processus de reversement de subvention ou de facturation inter-associations. »

Mediacités a sollicité une interview avec le président de Cimes en passant par l'intermédiaire de Marie-Odile Homette, la directrice de la structure. Celle-ci a refusé sur le champ de transmettre notre demande. Questionnée sur l’échange de courriers avec la Région, elle nous oppose aussi une fin de non-recevoir avant de raccrocher sans la moindre formule de politesse. De son côté, le service de presse du conseil régional n’a donné suite à aucune de nos demandes d’interview [lire l’encadré En coulisses].

« Martial Saddier veut tout contrôler dans la vallée »

En juillet 2021, MBI reprend son autonomie décisionnelle et annonce son départ de Cimes. Pour autant, la région ne redirige pas de fonds vers le pôle de compétitivité haut-savoyard. Il manque alors 200 000 euros à la structure pour poursuivre ses activités de soutien à la compétitivité industrielle, soit le montant retenu par la collectivité au titre de l’année 2020, précise un communiqué de Mont-Blanc Industries qui annonce sa dissolution officielle en novembre dernier.

Contacté par Mediacités, Michel Albrieux, président au moment de l’autodissolution, n’a pas souhaité répondre à nos questions. Depuis deux ans, le pôle puisait dans ses réserves pour continuer de fonctionner, notamment en accompagnant les industriels face à la crise du Covid-19. Étranglé financièrement, MBI décide donc de se saborder.

Cette issue sème la colère dans la vallée de l’Arve. Parmi les 320 industriels adhérents, plusieurs accusent des responsables politiques d’avoir délibérément souhaité la disparition de MBI. Entre les chefs d’entreprises, deux hypothèses circulent : quand la Région a poussé leur pôle dans les bras de Cimes, soit l’exécutif n’avait pas suffisamment réfléchi à la fusion, la condamnant à l’échec, soit la fin était écrite dès le départ. Dans les deux cas, les industriels rejettent la responsabilité du fiasco sur l’équipe de Laurent Wauquiez. À les écouter, le président d’Auvergne-Rhône-Alpes n’est pas accusé d’avoir fomenté lui-même la disparition de MBI, mais de l’avoir avalisée par soutien à l'un de ses amis et fidèles lieutenants, Martial Saddier.

Président (LR) du conseil départemental de la Haute-Savoie depuis juillet 2021, Martial Saddier a été vice-président de la Région, délégué aux entreprises, à l’emploi et au développement économique, entre 2015 et 2017. L’élu est réputé proche de Laurent Wauquiez. Il l’avait notamment parrainé pour l’élection à la présidence des Républicains en 2017. Il est aussi réputé rancunier : dans la vallée, court la rumeur selon laquelle Martial Saddier aurait voulu la peau de MBI pour se venger d’Etienne Piot. Ce dernier est soupçonné d’avoir soutenu un rival politique, le marcheur Guillaume Gibouin.

L’ancien président du pôle est pourtant formel : jamais il n’a manifesté le moindre soutien public à Guillaume Gibouin, adversaire de Martial Saddier lors des élections législatives de 2017, assure-t-il à Mediacités. Reste que les deux hommes se connaissent très bien. « Guillaume Gibouin a travaillé dans mon entreprise, mais je n'ai pas appelé à voter pour lui, souligne Etienne Piot, aujourd’hui à la retraite. Je sais en revanche que Martial Saddier a considéré que son adversaire était une marionnette. C’était à la fois très méprisant et erroné. »

Mediacités a tenté à plusieurs reprises de joindre Martial Saddier. Il n’a pas souhaité répondre à nos questions. D’après la dizaine d’entrepreneurs rencontrés pour cet article, le président de la Haute-Savoie n’aurait pas supporté la rivalité avec Guillaume Gibouin. « Martial Saddier veut tout contrôler dans la vallée », confie un dirigeant implanté dans l’ancienne circonscription de l’homme politique (il a quitté l’Assemblée nationale après son élection à la tête du département).

De son côté, Guillaume Gibouin livre une autre analyse. Pour lui, les choses remontent à l’année 2015. Lors de la campagne des élections régionales, Jean-Jack Queyranne, président (PS) sortant de Rhône-Alpes, rencontre des représentants de MBI dans la vallée. « Depuis ce jour-là, Martial Saddier [alors colistier de Laurent Wauquiez] est remonté contre le pôle, affirme l’ancien candidat de LREM. Pour lui, Mont-Blanc Industries ne devait parler à personne d’autre que lui. Dans la vallée de l’Arve, il fonctionne comme un petit roitelet. Il est ensuite devenu exécrable avec Étienne Piot, qui a dû laisser sa place de président. »

Avec les acteurs du Pôle Mont Blanc Industries et les entreprises du décolletage. Une force pour notre Région pic.twitter.com/yFFf8tn1qr — Jean-Jack Queyranne (@jjqueyranne) November 27, 2015

Le projet vague d’une nouvelle structure

Même retiré du conseil régional depuis septembre 2017, « Martial Saddier continue de donner des directives, rien ne se fait sans son aval [dans la vallée de l’Arve], poursuit Guillaume Gibouin. Quand il met son veto, cela ne passe pas, et Laurent Wauquiez suit ce qu’on lui dit au niveau local. » « Des élus de la Haute-Savoie sont clairement à l'origine des décisions de la Région, martèle aussi Étienne Piot. Et Martial Saddier a joué un rôle important pour étrangler Mont-Blanc Industries, sûrement pas assez docile… Il a introduit des méthodes de politique politicienne dans un territoire habitué au consensus et au travail en commun. »

À présent, des chefs d’entreprise réfléchissent à créer eux-mêmes une nouvelle structure pour porter les actions autrefois assurées par MBI. « J’ai proposé que chaque industriel apporte une quote-part au financement, mais on me l’a fortement déconseillé car cela allait déplaire aux politiques », regrette l’un d’eux, sans vouloir préciser qui il désigne par ce « on ». « Les élus aiment avoir un interlocuteur qu’ils tiennent par la barbichette », commente Étienne Piot. « Pour reconstituer quelque chose d’aussi efficace, cela prendra quinze ans », déplore un patron de la vallée.